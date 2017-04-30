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В Турции запретили телешоу о знакомствах и свадьбах

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359159_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423463-ru.html

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30 апреля 2017, 17:03       Комментарии

Власти Турции объявили о запрете телевизионных шоу, посвящённых свиданиям и свадьбам. Также в стране уволили около четырёх тысяч государственных служащих из-за подозрений в связях с оппозицией. Об этом сообщает TJournal со ссылкой на Deutsche Welle.
Правительство установило, что в рекламе и передачах по телевидению "не может быть упоминания шоу о поисках друзей и супругов".
"Нужно поощрять передачи и сериалы, которые способствуют развитию нравственности, семейных ценностей и воспитания детей", - говорится в сообщении правительства.
Как заметил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш, передачи об отношениях по ТВ "призывают отказаться от института семьи и лишают его святости и благородства".
Постановление правительства связано с законом, вступившим в силу в рамках ЧП, которое действует после попытки госпереворота в 2016 году. Согласно нему в Турции также уволили 3,9 тысяч госчиновников, подозреваемых в связях с оппозицией. Среди них около тысячи военных, 500 учёных и больше тысячи сотрудников Минюста.
29 апреля в Турции запретили "Википедию". Правительство объяснило решение тем, что онлайн-энциклопедия "очерняет имидж президента Турции" и содержит "оскорбительные материалы".

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