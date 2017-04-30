По Кыргызстану местами возможны грозы – прогноз погоды на 1 мая

30 апреля 2017, 16:27 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 1 мая. По сообщению Кыргызгидромета, местами дожди, грозы, в горных районах снег. На горных участках дорог снежный накат, гололедица, снежные заносы. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +2...+7

днем: +14...+19

Таласская область

ночью: +2..+7

днем: +12...+17

Баткенская область

ночью: +4...+9

днем: +14...+19

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +4...+9

днем: +14...+19

Иссык-Кульская область

ночью: +1...+6

днем: +8...+13

Нарынская область

ночью: +1...+6

днем: +8...+13

В Бишкеке 1 мая ночью без осадков, днем возможен дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +4...+6, максимальная температура воздуха днем +16...+18.