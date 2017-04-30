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В Бишкеке прошла ежегодная выставка собак всех парод

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423461-ru.html

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30 апреля 2017, 16:26       Комментарии

Бишкек, 30 апреля /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Бишкеке сегодня в Ботаническом саду имени Э.Гареева прошла ежегодная национальная выставка собак всех парод.
Как рассказал агентству "Кабар" организатор выставки, председатель кинологического клуба "Алай" Владимир Захаров, данная выставка проводится совместно с Чуй-Бишкекским обществом охотников и рыбаловов при поддержке Ассоциации автомобильных перевозчиков КР "АМАП".
"На выставке зарегистрированы более 170 собак, также представлены породистые собаки из Казахстана. Опытные жюри сделают экспертизу и определят лучших собак в своей категории. Победители получат памятные призы, грамоты и сертификаты", - отметил он.
В.Захаров добавил, что в рамках данной выставки также проводится монопородная выставка "Кыргызский тайган" по возрождению национальной пароды и отметил, что в дальнейшем есть в планах провести масштабную выставку кыргызских тайганов и казахских тазов.
В свою очередь исполнительный директор Ассоциации автомобильных перевозчиков КР "АМАП" Мелис Жунусов добавил, что кинологическими организациями КР в последние годы проводится большая работа по возрождению тайганов. "Я рад, что у нас в стране проводятся такие культурные мероприятия, надо их превратить в ежегодный традиционный праздник для детей и взрослых", - сказал он.
Участник выставки, хозяин одного из кыргызских тайганов Тынчтык Мизамбаев отметил, что кыргызская борзая может стать, брендом страны, привлекая туристов из многих стран мира, в особенности, любителей национальной охоты.
"Ведь отличительной чертой тайгана является - огромное чувство собственного достоинства в сочетании с деликатностью и ненавязчивостью в общении с человеком. Он обладает всеми качествами, необходимыми для ловчей собаки - достаточной резвостью, зоркостью, злобой к зверю, хорошим чутьем, он хорошо идет по следу и способен к длительной погоне. Он отлично охотиться на лисицу, корсака, сурка, барсука, дикую кошку", - сказал он.
Т.Мизамбаев поблагодарил организаторов выставки. "Я очень рад, что есть люди, которые оказывают разностороннюю посильную помощь в организации всяческих мероприятий с участием тайганов и организации акций по их массовой популяризации", - сказал он.

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