В Бишкеке прошла ежегодная выставка собак всех парод

30 апреля 2017, 16:26 Комментарии

Бишкек, 30 апреля /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Бишкеке сегодня в Ботаническом саду имени Э.Гареева прошла ежегодная национальная выставка собак всех парод.

Как рассказал агентству "Кабар" организатор выставки, председатель кинологического клуба "Алай" Владимир Захаров, данная выставка проводится совместно с Чуй-Бишкекским обществом охотников и рыбаловов при поддержке Ассоциации автомобильных перевозчиков КР "АМАП".

"На выставке зарегистрированы более 170 собак, также представлены породистые собаки из Казахстана. Опытные жюри сделают экспертизу и определят лучших собак в своей категории. Победители получат памятные призы, грамоты и сертификаты", - отметил он.

В.Захаров добавил, что в рамках данной выставки также проводится монопородная выставка "Кыргызский тайган" по возрождению национальной пароды и отметил, что в дальнейшем есть в планах провести масштабную выставку кыргызских тайганов и казахских тазов.

В свою очередь исполнительный директор Ассоциации автомобильных перевозчиков КР "АМАП" Мелис Жунусов добавил, что кинологическими организациями КР в последние годы проводится большая работа по возрождению тайганов. "Я рад, что у нас в стране проводятся такие культурные мероприятия, надо их превратить в ежегодный традиционный праздник для детей и взрослых", - сказал он.

Участник выставки, хозяин одного из кыргызских тайганов Тынчтык Мизамбаев отметил, что кыргызская борзая может стать, брендом страны, привлекая туристов из многих стран мира, в особенности, любителей национальной охоты.

"Ведь отличительной чертой тайгана является - огромное чувство собственного достоинства в сочетании с деликатностью и ненавязчивостью в общении с человеком. Он обладает всеми качествами, необходимыми для ловчей собаки - достаточной резвостью, зоркостью, злобой к зверю, хорошим чутьем, он хорошо идет по следу и способен к длительной погоне. Он отлично охотиться на лисицу, корсака, сурка, барсука, дикую кошку", - сказал он.

Т.Мизамбаев поблагодарил организаторов выставки. "Я очень рад, что есть люди, которые оказывают разностороннюю посильную помощь в организации всяческих мероприятий с участием тайганов и организации акций по их массовой популяризации", - сказал он.