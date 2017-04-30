Президенты Беларуси, Армении и Молдовы выразили соболезнования в связи с жертвами в результате схода оползня в КР

30 апреля 2017, 16:33 Комментарии

Бишкек, 30 апреля /Кабар/. Президенты Беларуси - Александр Лукашенко, Армении - Серж Саргсян и Молдовы - Игорь Додон выразили соболезнования главе Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву в связи с человеческими жертвами в результате схода оползня в результате схода оползня в селе Аюу Зергерского айылного аймака Узгенского района Ошской области. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

"Примите мои самые искренние соболезнования в связи с гибелью кыргызских граждан в результате схода оползня в Узгенском районе Ошской области. Разделяю боль тяжелой утраты", - говориться в послании А.Лукашенко.

В послании С.Саргсяна говорится: "Прошу передать мои искренние соболезнования семьям и близким погибших, слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этого стихийного бедствия".

"С чувством глубокой печали и сожаления воспринял известие о сходе оползня, произошедшем в Ошской области и повлекшем за собой человеческие жертвы.

От имени Республики Молдова и от себя лично выражаю глубокое сочувствие и солидарность с кыргызским народом, с которым мы рядом в эти минуты тяжелых испытаний.

Также, прошу Вас передать искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в послании И.Додона.