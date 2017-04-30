С.Жээнбеков ознакомился с потенциально опасными участками и последствиями стихийных бедствий в Ошской области

30 апреля 2017, 16:35 Комментарии

Бишкек, 30 апреля /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня в ходе рабочей поездки по Ошской области ознакомился с потенциально опасными участками и последствиями стихийных бедствий в регионе. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

В частности, глава правительства осмотрел 610 километр участка автодороги Бишкек-Ош, где вследствие изменения русла реки Жазы появилась угроза подтопления.

Заместитель министра чрезвычайных ситуаций Равшанбек Рысбаев сообщил, что на месте ведутся временные берегоукрепительные работы.

"В настоящее время функционируют десять единиц специальной техники, которая обеспечена необходимым объемом горюче-смазочных материалов. Смывание берегов произошло вследствие вывоза грунта из русла реки местными жителями, которые используют его для строительных нужд", - сказал Равшанбек Рысбаев.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, во избежание полного смыва берега реки, поручил дополнительно расширить берегозащитную дамбу на пятьдесят метров, для первоначального временного сдерживания уровня воды.

Соответствующим государственным органам поручено запретить вывоз грунта из русла реки и в дальнейшем согласовывать с МЧС КР процесс выдачи лицензий на данную деятельность.

Глава Правительства также поручил в оперативном порядке внести предложения по строительству новой дамбы в 200 метров.

"Необходимо в срочном порядке определить потенциально опасные участки для принятия дальнейших решений по ним. Если объем воды резко увеличится, существует прямая угроза смыва моста на автодороге Бишкек – Ош. Имеются все необходимые средства. В последующем все берегоукрепительные работы необходимо начинать в летнее время, когда приток воды меньше", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков и отчитал руководителей соответствующих государственных органов за несвоевременную работу.

Затем премьер-министр ознакомился с последствиями сошедшего оползня в селе Жангакты Узгенского района.

На месте событий о текущей ситуации и ходе работ по ликвидации последствий стихийного бедствия Премьер-министра проинформировал заместитель министра чрезвычайных ситуаций Равшанбек Рысбаев.

Он сообщил, что оползень, сошедший 8-9 апреля т.г. смыл восемь домов и дорожную инфраструктуру села.

"Объем оползня составил примерно два миллиона кубических метров. В настоящее время существует угроза еще для семнадцати домов. Открыта временная дорога для объезда протяженностью в три километра и мост. Вследствие чрезвычайного происшествия 11 тысяч жителей села Жангакты и 3 тысячи жителей села Кыргызстан остались без питьевой воды, так как родник находился на месте оползня", - сказал Равшанбек Рысбаев.

Глава Правительства поручил соответствующим государственным органам активизировать работы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

На встрече с местными жителями, он призвал их не оставаться в стороне и оказывать содействие спасательным бригадам в очищении от оползня других инфраструктурных участков.

"Никто не может знать где и когда его настигнет стихийное бедствие, в таких ситуациях мы должны сообща прикладывать общие усилия для оперативной ликвидации происшествия. Также хочу призвать вас прислушиваться к рекомендациям специалистов МЧС по переезду в более безопасные зоны", - подчеркнул С.Жээнбеков.

Также Глава Правительства осмотрел участки выделяемой земли в айыльном округе Торт-Кол Узгенского района для жителей трех айыл окмоту (Ийри-Суу, Чангет и Зергер), которые проживают на территориях, где существует вероятность схода оползня.

На встрече с местными жителями С.Жээнбеков отметил, что вопрос с выделением земельных участков решен.

Соответствующим государственным органам поручено разработать Генеральный план, предусматривающий всю необходимую инфраструктуру.

В общем будет выделено 34 гектара земли.

Глава государственной администрации Узгенского района - аким Олжобай Осмоналиев сообщил, что из числа местных кенешей трех айыл окмоту будет сформирована специальная комиссия по составлению списков местных жителей, которым будут выделены земельные участки.