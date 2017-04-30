Кыргызстанцы знают английский лучше, чем соседи, — взгляд бангладешца

30 апреля 2017, 15:55 Комментарии

Угадайте страну по описанию: небогатое государство, подавляющая часть населения которого занимается сельским хозяйством. Здесь также производится много одежды, а иностранные компании инвестируют средства главным образом в добычу полезных ископаемых. Кстати, большинство местных жителей исповедуют ислам. Угадали? Правильно, я описала Бангладеш (хотя на ум приходит и другая страна).

А теперь небольшой ликбез: в Бангладеш проживает около 170 миллионов человек (в 28 раз больше, чем в Кыргызстане), однако по площади эта республика уступает нашей. Расположена она в Южной Азии, столицей страны является Дакка, а местные жители говорят на бенгальском языке.

Посольство Народной Республики Бангладеш, которое находится в Ташкенте, является дипломатическим представительством страны сразу в четырех государствах: Узбекистане, Кыргызстане, Казахстане и Афганистане. С послом Мосудом Маннаном мне удалось побеседовать во время его очередного визита в Бишкек. Для этого пришлось воскресить в памяти полустертые знания, полученные на уроках английского.

- Как правильно произносится ваше имя?- спросил меня господин посол.

- Асель.

- Простите, как?

- Как "я продаю" - I sell.

- Хорошее имя!

- И не говорите... Вы ведь в Кыргызстане не первый раз, верно?

- Я был здесь неоднократно. С 2014 года, наверное, уже шесть раз. Кыргызская Республика прекрасна, особенно Бишкек под солнечными лучами. Но больше всего я люблю снегопад - получаются очень красивые снимки.

Мне нравятся кыргызстанцы. Ваши люди чрезвычайно гостеприимны, а в красивых кафе подают отличную местную еду. Кроме того, кыргызстанцы лучше всех в Центральной Азии владеют английским. Кстати, у нас в Бангладеш второй язык - английский.

- Как, по-вашему, могли бы развиваться отношения между двумя странами?

- Я считаю, что большой потенциал у туристической сферы. Хочу подчеркнуть, что бангладешцев и кыргызстанцев объединяют общие исторические корни: в XVI веке наш регион контролировался империей Моголов, административный центр которой находился в Дакке. Основателем этой империи был Захириддин Мухаммед Бабур, родившийся в нынешнем Андижане. Говорят, он называл Ош своим любимым городом, а его правнук основал современную Дакку.

Кроме того, у нас общая религия. Думаю, это может хорошо сказаться на развитии туризма: бангладешцам будет интересно посмотреть на ваши мечети, древние сооружения. У нас тоже сохранились старинные дворцы, сады и мечети. Еще я уверен, что бангладешцы с удовольствием покупали бы кыргызстанские изделия из кожи и вещи, которые делают ваши рукодельницы.

Думаю, Кыргызстан мог бы приобретать бангладешские лекарства - мы продаем медикаменты в 90 стран. Кстати, за последнее десятилетие Бангладеш заняла второе после Китая место по производству тканей и одежды. Стране с каждым годом требуется все больше хлопка, а Кыргызстан славится своим хлопком. Уверен, что нашу одежду с удовольствием покупали бы и у вас, тем более мы работаем на известные европейские бренды: H&M, Giorgio Armani, Marks Spencer.

- Как вам удалось привлечь их на свой рынок?

- Мы изначально решили сделать ставку на низкие цены и высокое качество. Обучили специалистов, а потом стали выстраивать связи с Европой. Первое время нам заказывали маленькие партии товара, но с каждым годом объемы росли. Сейчас у нас работает более трех тысяч фабрик, где трудятся миллионы людей, преимущественно женщины.

- Бангладеш - мусульманская страна. Могут ли ваши женщины свободно работать, учиться, выходить на улицу без хиджаба?

- О, наши женщины очень свободные! Они спокойно гуляют без хиджаба, учатся и работают где хотят. Они представлены и во власти, так что с этим проблем нет.

- Как вы думаете, какие преграды стоят на пути кыргызско-бангладешского сотрудничества?

- Думаю, оно не развивается так, как могло бы, из-за отсутствия прямых авиарейсов. Хотя есть рейс из Бишкека в Дели, а оттуда до Дакки всего два часа полета. Но полагаю, очень нужен хотя бы один еженедельный прямой рейс. За рубежом проживают 10 миллионов бангладешских трудовых мигрантов, главным образом в странах Европы и Ближнего Востока. Так вот, если бы они могли летать домой через Бишкек, какое-то время гостили бы у вас.

Все эти предложения я озвучил вашему министру экономики, представителям МИД и Жогорку Кенеша, с которыми мне посчастливилось встретиться в ходе данной поездки. Отклики были позитивными - думаю, все встречи прошли плодотворно.