Э.Рахмон выразил соболезнования А.Атамбаеву в связи с гибелью людей в результате оползня

30 апреля 2017, 15:38 Комментарии

Бишкек, 30 апреля /Кабар/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил соболезнования главе Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву в связи с человеческими жертвами в результате схода оползня в селе Аюу Зергерского айылного аймака Узгенского района Ошской области. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

"В Таджикистане с чувством глубокой скорби восприняли известие о сходе в Ошской области дружественного Кыргызстана оползня, повлекшего человеческие жертвы", - отмечено в телеграмме соболезнования Президента Э.Рахмона.