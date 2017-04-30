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Э.Рахмон выразил соболезнования А.Атамбаеву в связи с гибелью людей в результате оползня

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/emomali-r...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423457-ru.html

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Эмомали Рахмон выразил соболезнования в связи с жертвами в Узгене

30 апреля 2017, 15:38       Комментарии

Бишкек, 30 апреля /Кабар/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил соболезнования главе Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву в связи с человеческими жертвами в результате схода оползня в селе Аюу Зергерского айылного аймака Узгенского района Ошской области. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
"В Таджикистане с чувством глубокой скорби восприняли известие о сходе в Ошской области дружественного Кыргызстана оползня, повлекшего человеческие жертвы", - отмечено в телеграмме соболезнования Президента Э.Рахмона.

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