Доллар США: 67.5000 (+0.2575) 
Евро: 73.5818 (+0.2303) 
Золото: 40.69 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Генсек ООН поддержал переговоры в Астане по урегулированию ситуации в СирииГенсек ООН поддержал переговоры в Астане по урегулированию ситуации в СирииПремьер ознакомился с потенциально опасными участками в Ошской области и последствиями стихийных бедствийПремьер ознакомился с потенциально опасными участками в Ошской области и последствиями стихийных бедствий

Оползень в Узгене. Из под завалов извлекли тела двух девочек

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359158_op...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423456-ru.html

Похожие новости

Тела двух девочек вытащили из-под оползня в Узгене

Оползень в Узгене — возобновились поисковые работы

В Узгене сошел еще один оползень. Жители вовремя покинули дома

Премьер-министр С.Жээнбеков прибыл в село Аюу Узгенского района, где сошел оползень

Оползень в Узгене. Родственников погибших под завалом госпитализировали

30 апреля 2017, 15:24       Комментарии

Сегодня, 30 апреля, спасатели извлекли тела двух девочек из под завалов в селе Аюу Узгенского районе. Об этом сообщили в МЧС
Поисковые работы на месте схода оползня в селе Аюу после кратковременного перерыва из-за града продолжаются. Примерно в 14.15 спасатели извлекли тела двух девочек Х.М. 2015 года рождения и М.А. 2005 года рождения.
Поисковые работы ведут 400 человек.
Напомним, вчера, 29 апреля, около 07:20 утра в селе Аю сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области сошедший оползень накрыл семь жилых домов. По данным МЧС, один из домов был не жилым, в остальных шести домах находились 24 человека, среди них 9 детей.
Сейчас на месте работают около 400 человек. Это спасатели, сотрудники милиции, военнослужащие и добровольцы. Тела погибших еще не извлекли из под завалом.
40 семей, которые проживают на оползнеопасном участке былиэвакуированы.
Сегодня в республике объявлен день траура.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум