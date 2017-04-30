Оползень в Узгене. Из под завалов извлекли тела двух девочек

30 апреля 2017, 15:24 Комментарии

Сегодня, 30 апреля, спасатели извлекли тела двух девочек из под завалов в селе Аюу Узгенского районе. Об этом сообщили в МЧС

Поисковые работы на месте схода оползня в селе Аюу после кратковременного перерыва из-за града продолжаются. Примерно в 14.15 спасатели извлекли тела двух девочек Х.М. 2015 года рождения и М.А. 2005 года рождения.

Поисковые работы ведут 400 человек.

Напомним, вчера, 29 апреля, около 07:20 утра в селе Аю сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области сошедший оползень накрыл семь жилых домов. По данным МЧС, один из домов был не жилым, в остальных шести домах находились 24 человека, среди них 9 детей.

Сейчас на месте работают около 400 человек. Это спасатели, сотрудники милиции, военнослужащие и добровольцы. Тела погибших еще не извлекли из под завалом.

40 семей, которые проживают на оползнеопасном участке былиэвакуированы.

Сегодня в республике объявлен день траура.