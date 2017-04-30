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Тела двух девочек вытащили из-под оползня в УзгенеТела двух девочек вытащили из-под оползня в УзгенеЭмомали Рахмон выразил соболезнования в связи с жертвами в УзгенеЭмомали Рахмон выразил соболезнования в связи с жертвами в Узгене

Мирзиёев выразил соболезнования в связи с трагедией в Узгене

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/asia/201...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423453-ru.html

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Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с гибелью людей под оползнем в Узгене

30 апреля 2017, 15:01       Комментарии

БИШКЕК, 30 апр - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Алмазбеку Атамбаеву в связи с человеческими жертвами в результате схода оползня в селе Аюу, сообщает пресс-служба главы КР.
"С чувством глубокой скорби воспринял печальную весть о многочисленных человеческих жертвах в результате оползня, сошедшего 29 апреля в Узгенском районе Ошской области. Прошу принять искренние соболезнования и передать слова сочувствия и поддержки всему народу Кыргызстана, а также родным погибших и пострадавшим", - отмечено в телеграмме Мирзиёева.
В субботу утром на 11 домов в селе Аюу сошла земляная масса объемом около 200 тысяч кубометров. По данным МЧС, под оползнем остались 24 человека, проживавшие в семи домах. Воскресенье, 30 апреля, объявлено в Кыргызстане днем траура.
Соболезнования также выразили президенты России и Казахстана.
О происходящем прямо сейчас на месте трагедии читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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