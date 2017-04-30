Мирзиёев выразил соболезнования в связи с трагедией в Узгене

30 апреля 2017, 15:01 Комментарии

БИШКЕК, 30 апр - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Алмазбеку Атамбаеву в связи с человеческими жертвами в результате схода оползня в селе Аюу, сообщает пресс-служба главы КР.

"С чувством глубокой скорби воспринял печальную весть о многочисленных человеческих жертвах в результате оползня, сошедшего 29 апреля в Узгенском районе Ошской области. Прошу принять искренние соболезнования и передать слова сочувствия и поддержки всему народу Кыргызстана, а также родным погибших и пострадавшим", - отмечено в телеграмме Мирзиёева.

В субботу утром на 11 домов в селе Аюу сошла земляная масса объемом около 200 тысяч кубометров. По данным МЧС, под оползнем остались 24 человека, проживавшие в семи домах. Воскресенье, 30 апреля, объявлено в Кыргызстане днем траура.

Соболезнования также выразили президенты России и Казахстана.

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