Тела двух девочек вытащили из-под оползня в Узгене

30 апреля 2017, 15:05 Комментарии

БИШКЕК, 30 апр - Sputnik. В селе Аюу Узгенского района Ошской области, где в субботу сошел оползень, найдены тела девочек двух и 12 лет, сообщает пресс-служба МЧС.

В субботу утром на 11 домов в селе Аюу сошла земляная масса объемом около 200 тысяч кубометров. Согласно данным МЧС, под оползнем остались 24 человека, проживавшие в семи домах. 30 апреля объявлено в Кыргызстане днем траура.

В ходе поисковых работ в 14.15 были найдены тела двух девочек 2005 и 2015 годов рождения.

О происходящем прямо сейчас на месте трагедии читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>