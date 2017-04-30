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Тела двух девочек вытащили из-под оползня в Узгене

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423452-ru.html

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30 апреля 2017, 15:05       Комментарии

БИШКЕК, 30 апр - Sputnik. В селе Аюу Узгенского района Ошской области, где в субботу сошел оползень, найдены тела девочек двух и 12 лет, сообщает пресс-служба МЧС.
В субботу утром на 11 домов в селе Аюу сошла земляная масса объемом около 200 тысяч кубометров. Согласно данным МЧС, под оползнем остались 24 человека, проживавшие в семи домах. 30 апреля объявлено в Кыргызстане днем траура.
В ходе поисковых работ в 14.15 были найдены тела двух девочек 2005 и 2015 годов рождения.
О происходящем прямо сейчас на месте трагедии читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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