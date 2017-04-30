Эмомали Рахмон выразил соболезнования в связи с жертвами в Узгене

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил соболезнования Алмазбеку Атамбаеву в связи с человеческими жертвами в результате схода оползня в селе Аюу Зергерского айылного аймака Узгенского района Ошской области.
"В Таджикистане с чувством глубокой скорби восприняли известие о сходе в Ошской области дружественного Кыргызстана оползня, повлекшего человеческие жертвы", - отмечено в телеграмме соболезнования Рахмона.
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