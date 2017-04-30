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Из-за торнадо в Техасе погибли пять человек

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359156_iz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423449-ru.html

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30 апреля 2017, 14:38       Комментарии

По меньшей мере пять человек погибли и около 50 попали в больницу из-за нескольких мощных торнадо, обрушившихся на американский штат Техас в субботу вечером.
Как сообщает Би-би-си, мощный шторм обрушился на город Кантон, находящийся примерно в 95 км от Далласа. В результате торнадо пострадали и несколько других населенных пунктов в Техасе.
На видео, снятом местной телекомпанией, видны выкорчеванные деревья, перевернутые машины и разрушенные дома.
В Кантоне, по сообщению местной службы пожарной охраны, был поврежден склад, в результате чего произошла утечка неизвестных химикатов.
Техас находится в регионе, известном, как "Аллея торнадо". Штат часто подвергается мощным штормам.

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