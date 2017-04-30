Доллар США: 67.5000 (+0.2575) 
Евро: 73.5818 (+0.2303) 
Золото: 40.69 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи трагедией в селе АюуШавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи трагедией в селе АюуКПП "Каркыра" на границе с Казахстаном возобновит работу 1 маяКПП "Каркыра" на границе с Казахстаном возобновит работу 1 мая

Первые лица зарубежных стран выражают соболезнования в связи с гибелью людей в результате оползня в Узгене

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423448-ru.html

Похожие новости

Тела двух девочек вытащили из-под оползня в Узгене

Мирзиёев выразил соболезнования в связи с трагедией в Узгене

Эмомали Рахмон выразил соболезнования в связи с жертвами в Узгене

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи трагедией в селе Аюу

Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с гибелью людей под оползнем в Узгене

30 апреля 2017, 14:09       Комментарии

В селе Аюу Зергерского айылного аймака Узгенского района Ошской области 29 апреля 2017 года сошел оползень, повлекший человеческие жертвы. Трагедия унесла жизни 24 человек.
30 апреля объявлен днем траура по погибшим.
Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву в связи с оползнем, сошедшим в селе Аюу Ошской области, сообщает пресс-служба главы государства.
Стихийное бедствие привело к гибели и ранению десятков людей, а также разрушению населенного пункта и инфраструктуры.
"Президент попросил передать свои искренние соболезнования семьям и близким погибших, слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этого стихийного бедствия", - отмечается в сообщении.
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования от имени белорусского народа президенту Кыргызстана и семьям погибших в результате оползня.
"Примите мои самые искренние соболезнования в связи с гибелью кыргызских граждан в результате схода оползня в Узгенском районе Ошской области. Разделяю боль тяжелой утраты", - говорится в послании.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум