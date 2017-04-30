Первые лица зарубежных стран выражают соболезнования в связи с гибелью людей в результате оползня в Узгене

30 апреля 2017, 14:09 Комментарии

В селе Аюу Зергерского айылного аймака Узгенского района Ошской области 29 апреля 2017 года сошел оползень, повлекший человеческие жертвы. Трагедия унесла жизни 24 человек.

30 апреля объявлен днем траура по погибшим.

Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву в связи с оползнем, сошедшим в селе Аюу Ошской области, сообщает пресс-служба главы государства.

Стихийное бедствие привело к гибели и ранению десятков людей, а также разрушению населенного пункта и инфраструктуры.

"Президент попросил передать свои искренние соболезнования семьям и близким погибших, слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этого стихийного бедствия", - отмечается в сообщении.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования от имени белорусского народа президенту Кыргызстана и семьям погибших в результате оползня.

"Примите мои самые искренние соболезнования в связи с гибелью кыргызских граждан в результате схода оползня в Узгенском районе Ошской области. Разделяю боль тяжелой утраты", - говорится в послании.