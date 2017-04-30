Доллар США: 67.5000 (+0.2575) 
Евро: 73.5818 (+0.2303) 
Золото: 40.69 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Первые лица зарубежных стран выражают соболезнования в связи с гибелью людей в результате оползня в УзгенеПервые лица зарубежных стран выражают соболезнования в связи с гибелью людей в результате оползня в УзгенеНа зданиях загранучреждений Кыргызстана приспущены государственные флаги, - МИДНа зданиях загранучреждений Кыргызстана приспущены государственные флаги, - МИД

КПП "Каркыра" на границе с Казахстаном возобновит работу 1 мая

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423447-ru.html

Похожие новости

Из-за града пришлось остановить поисковые работы в селе Аюу

В заграничных учреждениях Кыргызстана отменены все праздничные мероприятия

Поисковые работы в селе Аюу временно приостановили из-за погодных условий

Оползень в Узгене — возобновились поисковые работы

На границе Китая и Кыргызстана произошло землетрясение

30 апреля 2017, 13:59       Комментарии

БИШКЕК, 30 апр - Sputnik. С 1 мая возобновит работу контрольно-пропускной пункт (КПП) "Каркыра-автодорожный" на кыргызско-казахской границе, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы КР.
КПП, расположенный в Тюпском районе Иссык-Кульской области, будет функционировать с 8.00 до 18.00 без выходных. В соответствии с межправительственным соглашением, он является многосторонним автомобильным пунктом пропуска.
Данный пункт традиционно открывают перед началом туристического сезона и закрывают на зимний период, когда проезд по дороге затруднен и опасен.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум