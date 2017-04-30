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Военнослужащие армии Кыргызстана помогают пострадавшим в селе Аюу

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/genshtab-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423446-ru.html

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30 апреля 2017, 13:14       Комментарии

Бишкек, 30 апреля /Кабар/. Военнослужащие войсковых частей 36806 Сухопутных войск ВС КР и 704 Национальной Гвардии ВС КР в количестве более 100 человек выехали из районов своей дислокации к месту схода оползня в Узгенском районе в целях оказания помощи жителям села Аюу.
По сообщению управления информационного обеспечения Генштаба ВС КР, на место трагедии солдаты прибыли около 14.30 ч. 29 апреля и сразу же приступили к расчистке завалов. Все необходимое для работы военные привезли с собой – штыковые и совковые лопаты, носилки, рабочие рукавицы, палатки для ночевки и полевую кухню. Военнослужащие обеспечены сухим пайком на трое суток.
"Как и в случае с крушением самолета в селе Дачи-Суу, руководство и личный состав Генерального штаба Вооруженных Сил восприняли трагедию жителей с. Аю как свою и будут оказывать помощь сколько необходимо до особого указания руководства", сообщает Генштаб ВС КР.

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