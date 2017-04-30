Военнослужащие армии Кыргызстана помогают пострадавшим в селе Аюу

30 апреля 2017, 13:14 Комментарии

Бишкек, 30 апреля /Кабар/. Военнослужащие войсковых частей 36806 Сухопутных войск ВС КР и 704 Национальной Гвардии ВС КР в количестве более 100 человек выехали из районов своей дислокации к месту схода оползня в Узгенском районе в целях оказания помощи жителям села Аюу.

По сообщению управления информационного обеспечения Генштаба ВС КР, на место трагедии солдаты прибыли около 14.30 ч. 29 апреля и сразу же приступили к расчистке завалов. Все необходимое для работы военные привезли с собой – штыковые и совковые лопаты, носилки, рабочие рукавицы, палатки для ночевки и полевую кухню. Военнослужащие обеспечены сухим пайком на трое суток.

"Как и в случае с крушением самолета в селе Дачи-Суу, руководство и личный состав Генерального штаба Вооруженных Сил восприняли трагедию жителей с. Аю как свою и будут оказывать помощь сколько необходимо до особого указания руководства", сообщает Генштаб ВС КР.