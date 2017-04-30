Изнанка жизни "Калыс-Ордо", или Почему роженицы не могут позвонить в "скорую"

30 апреля 2017, 13:03 Комментарии

Многие бишкекчане привыкли свысока говорить о жилмассиве "Калыс-Ордо". Дескать, очень неподходящее место для вечерних прогулок. Особенно, если освещать путь айфоном. Учредитель Молодежного центра развития Бурма Черикбаева знает жизнь местных жителей изнутри и согласилась рассказать, чем дышит "Калыс-Ордо".

- Как вы очутились в этом жилмассиве?

- В 2003 году я училась в Нарынском государственном университете и выиграла стипендию одного из политиков. Приехала в Бишкек за деньгами, и мне отдали 3 тысячи сомов. В те времена это были большие деньги.

На них я купила участок земли в "Калыс-Ордо". Тогда уже все законно было, и я не боялась. Моя мама инвалид II группы, поэтому мы смогли получить этот надел. Думаю, многим удалось это сделать по той же причине: уж слишком много в "Калыс-Ордо" людей с ограниченными возможностями.

- Чем отличалась жизнь там от жизни в Нарыне?

- Я была в шоке! В Нарыне я жила в самом центре. Стоило пройти остановку, и вот больница. Через квартал находилась школа. У нас даже свет не отключали!

А в "Калыс-Ордо" постоянно были перебои с электричеством, мы страдали от отсутствия воды. Летом ее давали только по вечерам. Элементарно, чтобы сдать анализ, до ближайшей поликлиники приходится ехать сорок минут!

- Если так, зачем вообще надо было переезжать в "Калыс-Ордо"?

- У меня мама инвалид. Сложно постоянно мотаться за медицинской помощью из Нарына в Бишкек, поэтому мы и перебрались поближе.

- А между людьми есть различия?

- В "Калыс-Ордо" люди из разных регионов. Сначала мы делились: нарынские дружили с нарынскими, ошские - с ошскими. Отличия чувствуются: все знают, что у нас в бешбармаке очень много мяса, а у баткенцев сильна традиция есть руками. Теперь же мы вместе. У нас даже появились свои маленькие традиции.

- Чем вы здесь стали заниматься?

- Я вела курсы английского языка в местном молодежном центре. На тот момент там не было даже отопления. К счастью, нами заинтересовался Институт развития молодежи. Он и помог нам обустроиться.

- Какие там еще были курсы?

- Мы обучаем русскому, арабскому, английскому языкам, оригами и дебатам. Разыгрывали сценки на английском в школах и детских садах. Недавно ставили "Гамлета".

Нашей молодежи очень нужен русский язык: у нас он на низком уровне, несмотря на то, что мы без пяти минут город. Дети очень хотят его изучать, но взрослое поколение не может им помочь, потому что само не владеет языком.

Приведу пример: у моей соседки начались схватки. Она постучалась ко мне в 12 ночи и попросила позвонить в "скорую" и объяснить ситуацию, потому что сама на русском не говорит. У нас есть и студенты, которым сложно понимать лекции на русском. А как они будут получать высшее образование? Для них русский язык гораздо важнее английского.

- Как ученики вдруг осознали, что хотят помогать людям?

- Сначала они просто учились. Как-то раз мне позвонила девушка, которая ухаживает за инвалидами, попросила оказать помощь. Ребята откликнулись и занялись сбором вещей.

Когда пришла пора их раздавать нуждающимся, я отказалась заходить с ними в дома. Хотелось, чтобы они шли без меня, чувствовали себя самостоятельными. Это был правильный шаг.

Их воспринимали как взрослых: просили у них уголь, еду. Возвращались дети в слезах. У них был шок: они порой платья ненужные выбрасывали, а тут у людей даже картошки не было! Одна девочка сказала: "У меня много картошки, я могу лишнее отдать".

Всегда думаешь, что кто-то другой, богатый и сильный, им поможет. Всегда кто-то, но не я, не я. А почему бы и нет?

Когда нуждающиеся пришли на следующее мероприятие в собранной нами одежде, лица волонтеров засияли.

- А кто они - волонтеры?

- Это парни и девушки от семнадцати лет. Есть среди нас и четвероклассница. Она всегда помогает. А вообще, нас сейчас шестнадцать человек.

С нами работает парень Алтынбек, ему 22 года, он колясочник. Когда я его увидела впервые, мне показалось, что у него проблемы лишь с ногами. Он так лихо сортировал собранные на благотворительность вещи, не пропускал ни одного нашего мероприятия! Только потом мы заметили, что у него и с руками тоже не все в порядке.

Но, как говорится, Бог что-то забирает, а что-то дает. Наша волонтер как-то сказала, что у него чудесный голос. И действительно, он стал бы хорошим радиоведущим. Потом выяснилось, что он еще и сценарии писать умеет.

- И как, кто-то им заинтересовался?

- 9 Мая в качестве гостя мы позвали радиоведущую. Алтынбек специально к ее визиту учил стихотворение. Он так часто повторял слова, что их запомнили все окрестные ребятишки.

Во время выступления парень так разволновался, что смог произнести только первые две строчки, а остальные забыл. Так малыши стали подсказывать ему забытые слова!

Теперь о нем будут снимать документальный фильм.

- Сколько человек у вас на попечении?

- Постоянно мы помогаем пятерым. В основном это детки с ограниченными возможностями. Одна из них девочка десяти лет. Ее называют "девочкой-пауком": у нее вывернуты коленки, и она не может ходить. У девочки есть сестренка трех лет, и кажется, что ее тоже поразила эта болезнь. Люди этих сестренок очень любят, многие хотят, чтобы их помощь дошла именно до них.

- Какие у вас планы?

- Наши волонтеры хотели бы открыть массажный кабинет. Для инвалидов массаж очень важен. Конечно, они могут получать его бесплатно, но для этого им придется много ездить. По жилмассиву ходят только три маршрутки, и они всегда забиты. Поэтому поездки инвалидам даются очень тяжело. Денег на кабинет пока нет, а так наши волонтеры готовы обучиться этому ремеслу.

- А как к вам в селе относятся?

- Однажды ко мне подошла девушка-волонтер, очень активная, и рассказала о разговоре со своим отцом. Он ей сказал так: "Зачем тебе надо инвалидам помогать? На курсы ходи, а благотворительность оставь".

Она ему ответила: "Я просто не могу пройти мимо". И тогда отец сказал: "Не можешь на это смотреть, так иди и помогай людям, дочь".

В конце марта мы устроили концерт и вручили продукты малоимущим. В тот момент присутствовали и родители волонтеров. И одному из них позже брат сказал: "Я думал, ты ходишь просто так, а оказывается, вон какие хорошие дела творишь. Я тобой горжусь!".