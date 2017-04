В США прошли акции протеста против климатической политики Трампа

30 апреля 2017, 12:44 Комментарии

В Вашингтоне около 15 000 человек приняли участие в "Народном климатическом марше", протестуя против политики президента США Дональда Трампа в отношении борьбы с изменениями климата и защиты окружающей среды. Шествие прошло от Капитолия к Белому дому, перед которым состоялся мирный митинг, передает DW.

Среди участников шествия был известный актер Леонардо Ди Каприо, шагавший в группе коренных жителей американского континента - индейцев. "Для меня было честью встретиться с представителями индейских племен перед началом марша", - написал актер у себя в Twitter.

It was an honor to meet with Indigenous tribes today before the #ClimateMarch. pic.twitter.com/EfQp9yvzQ2

- Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) 29 апреля 2017 г.

По данным организаторов, в тот же день акции под аналогичными лозунгами прошли в трехстах городах и населенных пунктах США, в том числе в Бостоне, Сиэтле, Чикаго, Денвере и Сан-Франциско.

По мнению экологов, большую опасность представляют планы Трампа по изменению энергетической политики, в частности, аннулирование моратория на разработку новых месторождений угля, введенного администрацией Барака Обамы. Соответствующий указ Трамп подписал в конце марта.

Администрация Трампа также намерена провести проверку морских областей перед американским побережьем, где ранее было запрещено вести поиски газовых или нефтяных месторождений, с целью открыть эти области для добычи энергоносителей. Кроме того, Трамп заявил о возможном выходе США из Парижского соглашения по климату.

Ранее, в январе, Трампподписал указы о возобновлении строительства нефтепроводов Dakota Access и Keystone XL, прекращенного после протестов индейцев и защитников окружающей среды.