Власти Турции назвали причину блокировки "Википедии"

30 апреля 2017, 13:01 Комментарии

Власти Турции объяснили свое решение о блокировке сайта "Википедия" его отказом удалять материалы, порочащие Анкару, сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство Anadolu.

В министерстве транспорта и связи страны заявили, что администрацию интернет-энциклопедии неоднократно извещали о необходимости отказа от размещения "ложной и необоснованной информации о неких связях Анкары с террористическими организациями", однако она не стала избавляться от этого контетнта.

В связи с этим власти приняли решение о блокировке "Википедии", которая, "вместо того, чтобы внести свою лепту в борьбу с терроризмом, поддержала кампанию по очернению имиджа Турции на международной арене".

При этом в ведомстве подчеркнули, что в случае выполнения его требований доступ к ресурсу может быть восстановлен.

О блокировке "Википедии" на всей территории Турции стало известно в субботу. Сообщалось, что это решение было принято "после технического анализа и юридического рассмотрения на основании законодательства Турции", конкретные причины не назывались.