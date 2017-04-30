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Власти Турции назвали причину блокировки "Википедии"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359148_vl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423442-ru.html

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30 апреля 2017, 13:01       Комментарии

Власти Турции объяснили свое решение о блокировке сайта "Википедия" его отказом удалять материалы, порочащие Анкару, сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство Anadolu.
В министерстве транспорта и связи страны заявили, что администрацию интернет-энциклопедии неоднократно извещали о необходимости отказа от размещения "ложной и необоснованной информации о неких связях Анкары с террористическими организациями", однако она не стала избавляться от этого контетнта.
В связи с этим власти приняли решение о блокировке "Википедии", которая, "вместо того, чтобы внести свою лепту в борьбу с терроризмом, поддержала кампанию по очернению имиджа Турции на международной арене".
При этом в ведомстве подчеркнули, что в случае выполнения его требований доступ к ресурсу может быть восстановлен.
О блокировке "Википедии" на всей территории Турции стало известно в субботу. Сообщалось, что это решение было принято "после технического анализа и юридического рассмотрения на основании законодательства Турции", конкретные причины не назывались.

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