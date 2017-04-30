RIA "Novosti": Москва или Ош: где лучше растить детей мигрантов

30 апреля 2017, 12:28 Комментарии

RIA "Novosti": Воспитание детей мигрантов – проблема, к решению которой выходцы из Кыргызстана в Москве подходят по-разному. Вечную дилемму – оставить их на родине на попечение бабушек или жить вместе в мегаполисе со всеми вытекающими рисками – приходится решать каждому по-своему.

Одна из активистов киргизской диаспоры Эльнура Акматалиева, открывшая несколько лет назад воскресную школу, знает ситуацию с детьми мигрантов не понаслышке. Ведь она несколько лет назад открыла для них воскресную школу "Зирек клуб". Будучи матерью троих детей, она уверена: все зависит от того, в каком возрасте дети могли бы безболезненно адаптироваться к Москве.

"Если стоит вопрос адаптации, то детей нужно приучать к мегаполису с ранних лет. Самое сложное, когда их пытаются привезти в подростковом возрасте, — это когда пятиклассник толком не знает языка, а ему учиться по московской программе, которая достаточно сложна", — говорит она. В этом возрасте психика подростка может не выдержать и, возможно, он так и не вольется в новую жизнь, считает она.

Нам бы просто взять и позвонить…

О рисках: преодолеть страх перед новыми реалиями под силу не каждому мигранту. И зачастую это не только вопрос содержимого кошелька, рассчитанного, как правило, на возведение жилья в родном Оше. Как правило, это ежедневный стресс, помноженный вдвое. "Я еще вытерплю, а что будет с моим ребенком? Думать не хочется!", — такое настроение присуще большинству иностранных трудящихся.

Нурбек Токебаев, медработник одной из клиник Москвы, мигрантом не является, но и он, как остальные гости столицы, столкнулся с этой ситуацией. "С адаптацией у моих детей проблем не должно быть, они у меня с рождения здесь, но есть много моментов, которые предстоит решать каждый день на протяжении многих лет. К примеру, я целыми днями на работе, а что в это время делают мои сыновья, которым нужно и гулять, и развиваться? Не выпускать их на улицу и держать взаперти? А самое страшное — это если им придется жить в Москве в переходном возрасте, а это вряд ли проследишь". Собеседник рассказал, что из этих соображений они с женой решили, что дети будут воспитываться на родине. Сегодня от тоски по родным его, как и многих соотечественников, спасает общение по телефону — благо появились тарифы, которые позволяют звонить домой каждый день и разговаривать с родными. Кстати, он, Нурбек, отмечает, что в Москве предпочитает пользоваться услугами "Билайн".

— У меня знакомые земляки переходят на этого сотового оператора, во-первых, это привычная компания, да и звонить стало дешевле, 3 рубля за минуту на тарифах "Всё", куда бы ты в Кыргызстан не звонил!

Я помню, было время, когда мы с женой, набирая родителей, старались уложиться в две минуты — поздороваться с мамой, передать привет отцу, и все время общались чуть ли не скороговоркой! — с улыбкой вспоминает былые времена выпускник РУДН.

— Спрос порождает предложение, конечно же, в Москве понимают, что мигранту с родными поговорить жизненно необходимо, как отдохнуть после работы и поужинать. "Теперь с семьей я общаюсь, не думаю о том, что вот-вот и на балансе закончатся деньги", — говорит он. Нурбек также отметил, что очень удобно пользоваться пакетными тарифами — т. е. теми, которые уже включают определенное количество минут, гигабайт и SMS. Например, тариф "Всё за 500", включающий 5 ГБ интернета, 550 минут на местные номера всех операторов и "Билайн" всей России и 300 SMS. "Теперь я могу совершать аудио и видеозвонки в Кыргызстан, это облегчает нам жизнь. Отправив семью в Ош, я без проблем вижусь с детьми и это вполне живое общение, разве что их детского запаха не ощущаешь" — выдал собеседник "РДВ" свой лайфхак по выживанию.

Дети на родине: Роскошь это бабушки

Чувства чувствами, и каждый хотел бы жить полной семьей, не травмируя детей отъездами в аэропорт, но все же некоторые считают, что возможность растить их на родине — это роскошь, которая позволительна не всем.

Уроженка Оша Самара Бакирова с мужем работают в Москве около десяти лет. За это время у них родились трое детей — кто в Москве, а кто — в родном Карасуу.

"Детей предпочитаем держать на родине, и дело не в деньгах", — говорит она. "Там, в Оше, у наших родителей свой огород, площадка, дети целыми днями могут играть на улице, и они растут, потому что полной грудью вдыхают воздух. Это в буквальном смысле. Здесь так не получится, — считает она. — Всегда переживаешь, как на нас посмотрят. Я по себе знаю: с детьми в Москве живут не из-за того, что ты особенная мать, которая дите никому не доверит. Просто у людей что-то с родителями: или они болеют, или не в состоянии. А так бабушки и дедушки с удовольствием будут возиться с внуками, к тому же они же на содержание детей деньги получают, так что с этим вопросов нет".

Она рассказывает, что до рождения второго ребенка они с мужем составили бизнес-план: за три года они должны купить машину, и тогда это станет подспорьем — можно подрабатывать таксистом, потом можно начать строить дом в районе Фуркат, не откладывая.

"Наш сын еще не ходил в садик и не обременял свою таене (бабушку), но потом у мамы обострилась спинная грыжа, пришлось Аргена забирать в Москву. Долго думали, что сделать, чтобы я дома не сидела и ребенок был под присмотром. Придумали: дали объявление на сайт "Бирге" о том, что требуется няня на полный день, пятидневка, с питанием. Выбирать пришлось долго. Возьмешь молодую — будет копаться в телефоне, вдруг с ребенком что-то случится. Пенсионерку взять тоже проблемно. В итоге взяли молодую девушку, но и она не задержалась, так как работала ночью официанткой", — рассказывает Самара. По ее словам, зарплата приходящей няни с питанием составила 15 тысяч рублей: "Так няня просидела с сыном около четырех месяцев, но потом я забеременела, и все вопросы были сняты: мы с Аргеном уехали домой, а муж остался, но машину потом он купил".

На прогулку в торговый центр

История Анары похожа на сотни других: с мужем они в разводе, за сыном-школьником присматривать некому. Есть у нее сестры в Бишкеке, и в доме каждой из них найдется место Мирлану, но поведение сына стало портиться на глазах — от тоски по матери он стал плохо учиться и хулиганить.

"Теперь он со мной в Подмосковье. Сколько заработала — все для него: когда в Новгород на экскурсию с классом, а когда просто на прогулку в торговый центр. Так как он у меня единственный ребенок, не могу оставлять одного надолго, а другого выхода нет", — рассказала она. Недавно ее коллега предложил снять квартиру поближе к работе, в районе метро Планерная, чтобы не ездить на работу два часа, но пришлось отказаться. "Адаптация для детей таких, как мы, — непростое дело. Сын уже подросток и школу менять не хочет ни в какую. Говорит, что друзей найти будет сложно, а к старым уже не поедешь. Поэтому мы этот район из-за сына и не меняем, хотя с продуктовыми сетевыми магазинами тут не особо, в "Ашан" езжу через полгорода. Но подождем, пока он окончит школу", — говорит Анара.

Кстати, Эльнура Акматалиева вспоминает о детях, которых ей пришлось обучать года три назад в клубе для детей земляков "Зирек-клуб". "Самое тревожное — когда видишь ребенка, который не привык общаться со сверстниками. Вот привезли его пару лет назад в общую квартиру, зачастую на койко-место, и рос он в этом взрослом социуме без возможности общения с себе подобными, — поделилась она воспоминаниями. — Как же сложно их потом расшевелить!

Детский сад для своих

Создание детских садов для своих — проект более чем востребованный. Так считает Айсулуу Тургумбаева, которая совместно с партнером-землячкой Нургуль Эндешовой открыли детские студии полного дня. Они в первую очередь призваны помочь работающим родителям. Kids Club — так решили назвать детсады, в которые можно водить ребенка в районе станций метро "Алма-Атинская", "Бабушкинская" и "Первомайская".

В интервью "РДВ" Айсулуу рассказала, что в ближайших планах — открытие четвертого детского сада. "Опыт показал, что такие детсады будут пользоваться спросом всегда, и поэтому скоро мы открываем еще один такой же".

По словам Айсулуу, в садик хотят попасть не только киргизы. "У нас есть дети из других диаспор, кстати, недавно взяли русских ребятишек, чьи родители также усиленно работают", — рассказала она. По ее словам, это будет полезно для адаптации детей из Кыргызстана к новому для них языку посредством живого общения.

Жить вместе или врозь, решать самим мигрантам, но главным преимуществом московской жизни мигрантов и их детей, общее количество которых в РФ превышает полмиллиона, является возможность работать не отвлекаясь. Чем быстрее построил дом, тем лучше для детей, — чтобы жили они полной семьей в родных пенатах, под привычным южным солнышком.

http://krg.rus4all.ru/city_msk/20170424/728155085.html