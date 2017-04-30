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В заграничных учреждениях Кыргызстана отменены все праздничные мероприятия

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-zagrani...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423440-ru.html

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30 апреля 2017, 12:40       Комментарии

Бишкек, 30 апреля /Кабар/. В связи с Указом Президента Кыргызстана А.Ш. Атамбаева об объявлении 30 апреля 2017 года Днем траура по погибшим в результате схода оползня в селе Аюу Узгенского района Ошской области, во всех загранучреждениях Кыргызской Республики отменены все культурно-праздничные мероприятия, на зданиях приспущены государственные флаги Кыргызской Республики и открыта книга соболезнований. Информацию об этом распространила Пресс-служба ведомства.
В здании МИД КР 30 апреля т.г. открыта книга соболезнований по следующему графику: с 9.00-17.00.

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