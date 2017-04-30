Из-за града пришлось остановить поисковые работы в селе Аюу

30 апреля 2017, 12:43 Комментарии

БИШКЕК, 30 апр - Sputnik. Поисковые работы в селе Аюу приостановлены из-за града, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

В субботу утром на 11 домов в селе Аюу сошла земляная масса объемом около 200 тысяч кубометров. По данным МЧС, под оползнем остались 24 человека, проживавшие в семи домах. 30 апреля объявлено в Кыргызстане днем траура.

"Временно прекращены поисковые работы. Причина - град", - сообщает пресс-служба.

Вчера вечером в селе шел дождь со снегом, поэтому не удалось возобновить работы рано утром.

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