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В селе Аюу врачи начали профилактику против возможной вспышки инфекций

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359151_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423438-ru.html

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30 апреля 2017, 12:13       Комментарии

На месте схода оползня в селе Аюу Узгенского района сотрудники санитарно-эпидемиологического надзора начали профилактику вспышки инфекционных заболеваний. Об этом сообщили в Минздраве.
Вчера бригады Ошского городского центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора и районного отделения в Узгене начали профилактические работы.
Они отобрали шесть проб воды для анализа на санитарные бактерии и санитарно-гигиенические показатели. "Они провели беседу с жителями по профилактике инфекционных заболеваний и острых вирусных инфекций. В настоящий момент на месте дежурят санитарные врачи", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, вчера, 29 апреля, около 07:20 утра в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области сошедший оползень накрыл семь жилых домов. По данным МЧС, один из домов был не жилым, в остальных шести домах находились 24 человека, среди них 9 детей.
Сейчас на месте работают более 200 человек. Это спасатели, сотрудники милиции, военнослужащие и добровольцы. Тела погибших еще не извлекли из под завалом.
40 семей, которые проживают на оползнеопасном участке будут эвакуированы.
Сегодня, 30 апреля, в республике объявлен траур по погибшим.

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