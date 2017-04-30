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Сноудену вручили премию Норвежского ПЕН-центра

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359146_sn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423437-ru.html

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30 апреля 2017, 12:17       Комментарии

Разоблачителю деятельности американских спецслужб Эдварду Сноудену, скрывающемуся в России, вручена премия Норвежского ПЕН-центра имени Карла фон Осецкого, присужденная за вклад в защиту свободы слова‍. Об этом, как пишет Лента.ру, сообщается на сайте организации, объединяющей писателей, поэтов и журналистов, в субботу, 29 апреля.
Награду Сноудену вручили в одной из московских гостиниц председатель ПЕН-центра Уильям Найгаард и генеральный секретарь организации Хеге Ньют Нури.
Норвежские власти не стали давать Сноудену гарантии его невыдачи в США. По этой причине Сноуден, который находится в Москве с июня 2013 года, отказался ранее от визита в Норвегию, где ему присудили премию имени писателя Бьернстьерне Бьернсона.
В июле адвокат Сноудена Анатолий Кучерена посоветовал ему отказаться от поездки в Норвегию, так как между Осло и Вашингтоном существует договор об экстрадиции.
Госдепартамент США рекомендовал властям Норвегии воздержаться от приглашения в страну Сноудена.
Бывшего сотрудника АНБ в США обвиняют в шпионаже, в случае возвращения на родину ему грозит до 30 лет тюрьмы. Сноуден передал журналистам ряд секретных документов о деятельности американских спецслужб, в частности, о прослушивании телефонных разговоров и взломе электронной переписки американских граждан и лидеров других стран.
После серии громких разоблачений Сноуден стал лауреатом множества премий и наград.

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