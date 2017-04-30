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Daily Mail: Американский спецназовец описал, как он ликвидировал бен Ладена

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/daily-mai...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423433-ru.html

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30 апреля 2017, 12:06       Комментарии

Daily Mail: Американский "морской котик", заявивший, что именно он убил лидера террористической группировки "Аль-Каида" Усаму бен Ладена, выпустил книгу мемуаров, в которой описал последние минуты "террориста номер один", пишет издание Daily Mail.
Новая книга The Operator ("Механик") под авторством 41-летнего военного Роберта О'Нилла вышла на этой неделе. В ней автор подробно рассказывает о событиях той ночи в 2011 году. Согласно описанию, О'Нилл столкнулся лицом к лицу с боевиком после того, как спецназ устранил последнюю линию обороны в убежище бен Ладена в пакистанском Абботтабаде.
По данным разведки, спецназу необходимо было найти сына бен Ладена Халида, который был "последней линией защиты отца". После того, как 23-летний Халид был застрелен, военнослужащие поспешили осмотреть дальнейшие комнаты.
В конце концов О'Нилл увидел террориста "более высоким и худым, чем ожидал, с более короткой бородой и более белыми волосами". Военный дважды выстрелил. "Голова бен Ладена раскололась, и он упал", — описывает события автор книги.
Как говорится в заявлении военнослужащего, опубликованном через издательство Scribner, он хотел показать "человеческую сторону" боев.
В 2012 году еще один участвовавший в операции солдат Мэтт Биссоннетт написал книгу "Нелегкий день" под псевдонимом Марк Оуэн. Там он в деталях рассказал о рейде, однако не назвал имени того, кто ликвидировал боевика. Биссоннетту пригрозили тюрьмой за то, что он не предоставил написанную книгу Пентагону для проведения рецензирования до принятия решения о ее публикации, и обязали выплатить правительству 6,6 миллионов долларов.
Представитель издательства Scribner сообщил, что книга О'Нилла прошла необходимую процедуру.

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