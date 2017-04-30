Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с гибелью людей под оползнем в Узгене

30 апреля 2017, 12:04 Комментарии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву в связи с гибелью людей под оползнем. Об этом сообщает пресс-служба президента

"С чувством глубокой скорби воспринял печальную весть о многочисленных человеческих жертвах в результате оползня, сошедшего 29 апреля 2017 года в Узгенском районе Ошской области.

Прошу принять искренние соболезнования и передать слова сочувствия и поддержки всему народу Кыргызстана, а также родным и близким погибших и пострадавших", - говорится в сообщении.