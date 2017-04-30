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Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с гибелью людей под оползнем в Узгене

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423432-ru.html

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Глава Узбекистана выразил соболезнования Президенту Кыргызстана

30 апреля 2017, 12:04       Комментарии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву в связи с гибелью людей под оползнем. Об этом сообщает пресс-служба президента
"С чувством глубокой скорби воспринял печальную весть о многочисленных человеческих жертвах в результате оползня, сошедшего 29 апреля 2017 года в Узгенском районе Ошской области.
Прошу принять искренние соболезнования и передать слова сочувствия и поддержки всему народу Кыргызстана, а также родным и близким погибших и пострадавших", - говорится в сообщении.

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