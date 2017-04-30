Путин и Назарбаев выразили соболезнования семья погибших в Узгенском районе

30 апреля 2017, 11:51 Комментарии

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Алмазбеку Атамбаеву в связи с трагическими последствиями схода селей в Ошской области.

Глава Российского государства подчеркнул, что в России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.

Телеграмму с соболезнованием направил и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Назарбаев от всего народа Казахстана и от себя лично выразил искреннее соболезнование и сочувствие семьям погибших.

Напомним, вчера, 29 апреля, около 07:20 утра в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области сошедший оползень накрыл семь жилых домов. По данным МЧС, один из домов был не жилым, в остальных шести домах находились 24 человека, среди них 9 детей.

Сейчас на месте работают более 200 человек. Это спасатели, сотрудники милиции, военнослужащие и добровольцы. Тела погибших еще не извлекли из под завалом.

40 семей, которые проживают на оползнеопасном участке будут эвакуированы.

Сегодня, 30 апреля, в республике объявлен траур по погибшим.