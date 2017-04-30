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Путин соболезнует главе Кыргызстана после гибели людей при сходе селейПутин соболезнует главе Кыргызстана после гибели людей при сходе селейКличко уступил Джошуа техническим нокаутомКличко уступил Джошуа техническим нокаутом

Путин и Назарбаев выразили соболезнования семья погибших в Узгенском районе

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359144_py...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423431-ru.html

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Соболезнования в связи с жертвами в результате схода оползня в Узгене

Н.Назарбаев выразил соболезнования А.Атамбаеву в связи с гибелью 24 человек под оползнем

30 апреля 2017, 11:51       Комментарии

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Алмазбеку Атамбаеву в связи с трагическими последствиями схода селей в Ошской области.
Глава Российского государства подчеркнул, что в России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.
Телеграмму с соболезнованием направил и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Назарбаев от всего народа Казахстана и от себя лично выразил искреннее соболезнование и сочувствие семьям погибших.
Напомним, вчера, 29 апреля, около 07:20 утра в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области сошедший оползень накрыл семь жилых домов. По данным МЧС, один из домов был не жилым, в остальных шести домах находились 24 человека, среди них 9 детей.
Сейчас на месте работают более 200 человек. Это спасатели, сотрудники милиции, военнослужащие и добровольцы. Тела погибших еще не извлекли из под завалом.
40 семей, которые проживают на оползнеопасном участке будут эвакуированы.
Сегодня, 30 апреля, в республике объявлен траур по погибшим.

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