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Новости Кыргызстана

В.Путин выразил соболезнования А.Атамбаеву в связи с гибелью 24 человек под оползнемВ.Путин выразил соболезнования А.Атамбаеву в связи с гибелью 24 человек под оползнемОползень в Узгене — возобновились поисковые работыОползень в Узгене — возобновились поисковые работы

Глава Узбекистана выразил соболезнования Президенту Кыргызстана

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/glava-uzb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423430-ru.html

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В.Путин выразил соболезнования А.Атамбаеву в связи с гибелью 24 человек под оползнем

30 апреля 2017, 11:39       Комментарии

Ташкент, 30 апреля /Толонбай Курбанов – Кабар/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате оползня, сошедшего 29 апреля в Узгенском районе Ошской области. Об этом накануне сообщила Национальное информационное агентство Узбекистана.
"Прошу принять искренние соболезнования и передать слова сочувствия и поддержки всему народу Кыргызстана, а также родным и близким погибших и пострадавших", - говорится в послании.
По информации МЧС Кыргызстана, оползень, сошедший в субботу утром в селе Аюу сельского округа Зергер, накрыл 7 жилых домов, в которых по предварительным данным находились 24 человека.
Президент Кыргызстана объявил 30 апреля днем траура в стране.

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