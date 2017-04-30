Глава Узбекистана выразил соболезнования Президенту Кыргызстана

30 апреля 2017, 11:39 Комментарии

Ташкент, 30 апреля /Толонбай Курбанов – Кабар/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате оползня, сошедшего 29 апреля в Узгенском районе Ошской области. Об этом накануне сообщила Национальное информационное агентство Узбекистана.

"Прошу принять искренние соболезнования и передать слова сочувствия и поддержки всему народу Кыргызстана, а также родным и близким погибших и пострадавших", - говорится в послании.

По информации МЧС Кыргызстана, оползень, сошедший в субботу утром в селе Аюу сельского округа Зергер, накрыл 7 жилых домов, в которых по предварительным данным находились 24 человека.

Президент Кыргызстана объявил 30 апреля днем траура в стране.