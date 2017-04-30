Доллар США: 67.5000 (+0.2575) 
Евро: 73.5818 (+0.2303) 
Золото: 40.69 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Xinhua: Китай провел успешное наземное испытание крупнейшего в мире гидросамолетаXinhua: Китай провел успешное наземное испытание крупнейшего в мире гидросамолетаПутин и Назарбаев выразили соболезнования семья погибших в Узгенском районеПутин и Назарбаев выразили соболезнования семья погибших в Узгенском районе

Путин соболезнует главе Кыргызстана после гибели людей при сходе селей

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/putin-sob...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423428-ru.html

Похожие новости

Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с гибелью людей под оползнем в Узгене

В.Путин выразил соболезнования А.Атамбаеву в связи с гибелью 24 человек под оползнем

Глава Узбекистана выразил соболезнования Президенту Кыргызстана

Трагедия в Узгене: Путин соболезнует Кыргызстану

На границе Китая и Кыргызстана произошло землетрясение

30 апреля 2017, 11:59       Комментарии

Бишкек, 30 апреля /Кабар/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву в связи с трагическими последствиями схода селей в Ошской области, сообщает пресс-служба Кремля.
"Глава Российского государства подчеркнул, что в России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", — говорится в сообщении.
Мощный оползень объемом 1 млн кубометров обрушился на село Аюу в Ошской области, в котором проживали около 1,3 тысячи человек, в субботу утром. По предварительным данным, погибшими считаются члены 6 семей — всего 24 человека, из которых 9 детей до 14 лет. На месте трагедии ведутся поисково-спасательные работы. В МЧС не исключают возможность повторного схода оползней в этом районе.
Источник РИА Новости

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум