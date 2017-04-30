Путин соболезнует главе Кыргызстана после гибели людей при сходе селей

30 апреля 2017, 11:59 Комментарии

Бишкек, 30 апреля /Кабар/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву в связи с трагическими последствиями схода селей в Ошской области, сообщает пресс-служба Кремля.

"Глава Российского государства подчеркнул, что в России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", — говорится в сообщении.

Мощный оползень объемом 1 млн кубометров обрушился на село Аюу в Ошской области, в котором проживали около 1,3 тысячи человек, в субботу утром. По предварительным данным, погибшими считаются члены 6 семей — всего 24 человека, из которых 9 детей до 14 лет. На месте трагедии ведутся поисково-спасательные работы. В МЧС не исключают возможность повторного схода оползней в этом районе.

Источник РИА Новости