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Xinhua: Китай провел успешное наземное испытание крупнейшего в мире гидросамолета

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/xinhua-ki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423427-ru.html

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30 апреля 2017, 12:02       Комментарии

Xinhua: Китайский самолет-амфибия AG600, который Китай называет крупнейшим в мире, успешно прошел первые рулевые испытания на взлетно-посадочной полосе, передает в субботу агентство Синьхуа.
Испытания прошли в городе Чжухай (провинция Гуандун). Во время испытаний проверялись тормозная система самолета, способность держать прямую, корректировка траектории движения. Кроме того, самолет совершил разворот на 180 градусов на ВПП. Сообщается, что системы функционируют должным образом.
Ранее сообщалось, что Китай планирует провести первый тестовый полет AG600, предназначенного для тушения пожаров, в середине мая. Точные сроки не назывались. Отмечалось, что первый тестовый полет с земли должен состояться в мае, а полет с водной поверхности — во второй половине 2017 года.
Самолет уже прошел испытания по автономной подаче электроэнергии за счет двигателей, тесты основных систем самолета, проверку на земле одновременной работы всех четырех двигателей. Сообщалось, что экипаж будет состоять из трех человек, которых выберут из восьми претендентов, проходящих в настоящий момент подготовку.
Китай завершил сборку AG600 в июле 2016 года. Самолет сошел с конвейера в городе Чжухай. Он предназначен для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде.
Компания-производитель China Aviation Industry General Aircraft получила заказы на 17 самолетов. Цена не сообщается.
Самолет оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателям, способен набирать на борт 12 тонн воды за 20 секунд. При этом максимальный взлетный вес AG600 составляет 53,5 тонны, длина корпуса — 39,3 метра, размах крыльев — 38,8 метра, а максимальная дальность полета — 4,5 тысячи километров. Кроме этого, он может оснащаться дополнительным оборудованием для мониторинга морской среды, пассажирских и грузовых перевозок, а также разведки месторождений полезных ископаемых.

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