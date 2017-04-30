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Оползень в Узгене — возобновились поисковые работы

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423425-ru.html

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В Узгене сошел еще один оползень. Жители вовремя покинули дома

30 апреля 2017, 11:37       Комментарии

БИШКЕК, 30 апр - Sputnik. В селе Аюу Узгенского района Ошской области возобновились поисковые работы, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.
В субботу утром на 11 домов в селе Аюу сошла земляная масса, по последним данным, объемом около 200 тысяч кубометров. По сообщению МЧС, под оползнем остались 24 человека, проживавшие в семи домах. Воскресенье, 30 апреля, объявлено в Кыргызстане днем траура.
"Возобновились поисковые работы, в них задействованы 400 человек", - сообщили в МЧС.
Как рассказал Sputnik Кыргызстан Дилмуханбет Мокошев, глава Зергейского айыльного округа, в который входит село Аюу, накануне шел дождь со снегом, поэтому сегодня работы начали позже, чем планировалось.
О происходящем прямо сейчас на месте трагедии читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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