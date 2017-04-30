Восемь человек погибли при крушении самолета Ан-26 на Кубе

30 апреля 2017, 11:39 Комментарии

Военно-транспортный самолет разбился на западе Кубы. Ан-26 врезался в гору вскоре после взлета. Все восемь человек, находившиеся на борту, погибли, сообщает Би-би-си.

Министерство Революционных вооруженных сил Кубы сообщило о катастрофе через газету "Гранма" - официальный печатный орган центрального комитета кубинской коммунистической партии.

В заявлении военного ведомства говорится, что двухмоторный турбовинтовой Ан-26 потерпел катастрофу в провинции Артемиса. Самолет вылетел с аэродрома Плайя-Баракоа, недалеко от столицы Гаваны.

Комиссия министерства начала расследование, причина катастрофы пока не установлена.

"Восемь военнослужащих, находившиеся на борту, включая экипаж, погибли", - говорится в заявлении военных.

Предыдущая крупная авиакатастрофа на Кубе произошла в 2010 году, когда разбился самолет авиакомпании Aero Caribbean, тогда погибли 68 человек.

Военно-транспортный Ан-26 производился на Киевском авиазаводе с 1969 по 1986 годы, всего было выпущено 1,4 тысячи самолетов этого типа.

Основные эксплуатанты Ан-26 сейчас - ВВС Украины, России и Белоруссии.

По данным портала Aviation safety network за годы эксплуатации Ан-26 с самолетами этого типа произошло 152 авиапроисшествия. Жертвами катастроф с участием Ан-26 стали свыше 1,3 тысячи человек.