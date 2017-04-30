На границе Китая и Кыргызстана произошло землетрясение

30 апреля 2017, 10:57 Комментарии

На границе КНР и Кыргызстана зарегистрировано землетрясение. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на Институт сейсмологии НАН КР.

Так, примерно в 19:41 сейсмологические станции Института сейсмологии НАН КР зарегистрировали землетрясение с силой в эпицентре 4 балла (энергетический класс K=10.5).

Очаг землетрясения располагается на границе КНР и Кыргызстана, в 27 км к северо-востоку от села Сидорово, в 28 км к востоку от села Кара-Таш, в 158 км к юго-западу от города Нарын, в 169 км к юго-востоку от города Ош.

В населенных пунктах республики интенсивность землетрясения составляла в селах Кок-Арт, Сидорова, Кара-Таш 3 балла, в селах Кан-Коргон, Кайын-Талаа, Кызыл-Джар, Чычырканак 2,5 балла.

Жертв и разрешении нет.