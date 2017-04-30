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На границе Китая и Кыргызстана произошло землетрясение

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423423-ru.html

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30 апреля 2017, 10:57       Комментарии

На границе КНР и Кыргызстана зарегистрировано землетрясение. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на Институт сейсмологии НАН КР.
Так, примерно в 19:41 сейсмологические станции Института сейсмологии НАН КР зарегистрировали землетрясение с силой в эпицентре 4 балла (энергетический класс K=10.5).
Очаг землетрясения располагается на границе КНР и Кыргызстана, в 27 км к северо-востоку от села Сидорово, в 28 км к востоку от села Кара-Таш, в 158 км к юго-западу от города Нарын, в 169 км к юго-востоку от города Ош.
В населенных пунктах республики интенсивность землетрясения составляла в селах Кок-Арт, Сидорова, Кара-Таш 3 балла, в селах Кан-Коргон, Кайын-Талаа, Кызыл-Джар, Чычырканак 2,5 балла.
Жертв и разрешении нет.

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