Глава МИД Японии: Отношениям между странами ЦА и Японии 25 лет, но существуют исторические и культурные связи, которые продолжаются с давних пор

30 апреля 2017, 11:00 Комментарии

Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида 1 мая примет участие в совещании в формате "Центральная Азия + Япония", которое пройдет в Ашхабаде.

В преддверии совещания Фумио Кисида рассказал АКИpress об отношениях Японии со странами Центральной Азии.

"Текущий год знаменателен 25-летней годовщиной установления дипломатических отношений между Японией и странами Центральной Азии. В течение этих 25 лет Япония всегда была рядом, когда каждая страна прилагала усилия к созданию нового государства и оказывала поддержку в развитии страны.

В водовороте хаоса после получения независимости, обстоятельства стран, начавших свое развитие как новое государство, и необходимая им помощь различались, но существовала одна философия, которую Япония на протяжении многих лет берегла для поддержки развития каждой страны. Самое главное для создания нового государства - это "создание человеческих ресурсов". Это убеждение исходит из опыта и уверенности: после второй мировой войны полностью разрушенная Япония, не имея особых природных ресурсов, добилась большого успеха, и все это благодаря тому, что Япония вложила все силы в образование и создание "человеческих ресурсов". Хиросима, мой родной город, после сброса атомной бомбы был в состоянии разрухи и благодаря силам оставшихся в живых людей и непрерывным усилиям, сейчас он переродился в красивый зеленый город, олицетворяющий культуру международного мира, который посещают выдающиеся личности мира, такие как президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и министр иностранных дел Таджикистана Сироджидин Аслов, и стал важным местом для осознания ценности мира.

Стремясь стать страной, которая может внести свой вклад в создание человеческих ресурсов для поддержки в построении нового государства, при создании инфраструктуры, такой как дороги и электростанции в странах Центральной Азии, Япония не ограничивается просто их строительством, а она принимала стажеров и отправляла специалистов с целью обучения способам по поддержанию и налаживанию инфраструктуры и даже создала учебно-тренировочные центры для подготовки местных специалистов. В течение этих 25 лет Япония приняла из стран Центральной Азии 9668 стажеров всевозможных сфер и командировала 2587 специалистов. Студенты из стран Центральной Азии, которые получили степень магистратуры в японских университетах при поддержке Японии, сейчас занимают высокие должностные посты в правительстве и деловых кругах, включая министров и вице-министров, и играют важную роль в построении нового государства.

Вместе с важностью развития человеческих ресурсов Япония все время призывала к важности регионального сотрудничества. В 2004 году Япония стала инициатором создания диалога "Центральная Азия + Япония". Если 5 стран Центральной Азии, преодолев отличия в сфере политики, экономики, а также в отношениях с другими странами вне региона, объединят усилия к решению общих региональных проблем, то это послужит укреплению и стабилизации региона, а также поможет самостоятельному развитию каждой страны, тем самым страны станут важными игроками в международном сообществе. С этим убеждением Япония прикладывает усилия, чтобы стимулировать региональное сотрудничество в качестве "катализатора".

1 мая состоится уже 6-е Совещание в формате "Центральная Азия + Япония" на уровне министров иностранных дел. Первоначально то, что министры иностранных дел каждой страны проводили дискуссии за одним столом, имело большое значение. По мере повторения диалога он углубляется, и уже сегодня проводятся конкретные обсуждения для форсирования практического сотрудничества. На данном Совещании на уровне министров иностранных дел я хотел бы уделить особое внимание развитию сферы транспорта и логистики, которая является сферой регионального сотрудничества, непосредственно связанной со стабильностью и процветанием каждой страны. Также я хочу углубить практическое сотрудничество, взаимодействуя со странами региона.

Я уверен, что такая позиция Японии является основой сегодняшних дружеских отношений, в знак доверия к ней. В настоящее время сфера и возможности взаимоотношений со стремительно развивающимися странами Центральной Азии расширяются многослойно: наряду с экономической поддержкой, политическим диалогом и региональным сотрудничеством мы сотрудничаем в таких сферах как взаимодействие на международной арене, бизнес, культурные обмены. Это символизируется первым турне по странам Центральной Азии премьер-министра Японии Синдзо Абэ в октябре 2015 года. В этом турне в Центральную Азию участвовали также 50 экономических организаций, к тому же были проведены бизнес-форумы. К тому же было решено направить культурные миссии в каждую страну для рассмотрения обменных проектов в целях дальнейшего углубления отношений Японии со странами Центральной Азии на национальном уровне. Данное историческое турне буквально подняло двусторонние отношения на еще более высокий уровень.

В отношениях с Кыргызской Республикой Япония продолжает поддерживать усилия страны, одной из главных целей которой является развитие демократии. Для проведения честных выборов Япония оказывает поддержку в автоматизации процесса идентификации избирателей и создании системы единого государственного реестра. Я очень рад, что благодаря этому демократизация Кыргызстана продвинулась вперед. Во время визита в Японию министра иностранных дел Кыргызской Республики Эрлана Абдылдаева в марте текущего года, Япония, обладающая опытом по предотвращению стихийных бедствий, приняла решение осуществить меры по защите снежных лавин на автодороге Бишкек-Ош. Я уверен, что такого рода поддержка от Японии будет содействовать укреплению связей в области транспорта и логистики, а также усилению экономической основы, поддерживающей развитие демократии.

Отношениям между странами всего 25 лет, но между нами существуют исторические и культурные связи, которые продолжаются с давних пор. Многие японцы, слыша о Центральной Азии, ассоциируют ее с восхищением к Великому шелковому пути. Буддизм, являющийся фундаментом японской культуры, цивилизация и культура с запада, обогатившие японскую культуру, также передались через Великий шелковый путь. Народы Японии и стран Центральной Азии испытывают взаимоуважение и обоюдный интерес. На основе этого я хотел бы приложить усилия, чтобы взаимодействие с каждой страной, особенно "людской обмен", стало более активным, и мы и дальше могли идти вместе рука об руку", - сказал он.