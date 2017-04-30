Трагедия в Узгене: Путин соболезнует Кыргызстану

30 апреля 2017, 10:59 Комментарии

БИШКЕК, 30 апр - Sputnik. Глава России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву в связи гибелью людей при сходе оползня, сообщается на сайте Кремля.

В субботу утром на 11 домов в селе Аюу сошла земляная масса объемом около миллиона кубометров. По данным МЧС, под оползнем остались 24 человека, проживавшие в семи домах. Воскресенье, 30 апреля, объявлено в Кыргызстане днем траура.

Путин подчеркнул, что в России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял родных в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление пострадавших.

О происходящем прямо сейчас на месте трагедии читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>