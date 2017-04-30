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Трагедия в Узгене: Путин соболезнует Кыргызстану

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423421-ru.html

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30 апреля 2017, 10:59       Комментарии

БИШКЕК, 30 апр - Sputnik. Глава России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву в связи гибелью людей при сходе оползня, сообщается на сайте Кремля.
В субботу утром на 11 домов в селе Аюу сошла земляная масса объемом около миллиона кубометров. По данным МЧС, под оползнем остались 24 человека, проживавшие в семи домах. Воскресенье, 30 апреля, объявлено в Кыргызстане днем траура.
Путин подчеркнул, что в России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял родных в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление пострадавших.
О происходящем прямо сейчас на месте трагедии читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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