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Антонина Шевченко в одном бою выиграла 2 чемпионских пояса — кадры схватки

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423420-ru.html

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