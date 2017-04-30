Антонина Шевченко в одном бою выиграла 2 чемпионских пояса — кадры схватки

30 апреля 2017, 11:20 Комментарии

БИШКЕК, 30 апр - Sputnik. Антонина Шевченко выиграла два чемпионских пояса - Phoenix Fighting Championship и World Muaythai Championship, сообщает Федерация тайского бокса КР.

Многократная чемпионка мира по тайскому боксу и другим видам единоборств Антонина Шевченко приняла участие в титульном бою в Бейруте (Ливан), где разыгрывались два пояса - чемпионки Phoenix Fighting Championship и World Muaythai Championship.

Соперницей Антонины была спортсменка из Швеции Иса Тидблад Кескикангас (Isa Tidblad Keskikangas), прошлогодняя обладательница титула чемпионки мира по тайскому боксу IFMA в весовой категории до 71 килограмма. Спортсменки работали по правилам муайтай - локтями, коленями и клинчем - в традиционных боксерских перчатках. Секундировали Антонине ее тренер Павел Федотов и сестра Валентина Шевченко, являющаяся первым номером в рейтинге UFC.

Кыргызстанка продемонстрировала отличную технику и грамотную тактику. И в итоге она выиграла единогласным решением судей по итогам пяти раундов.