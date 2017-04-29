Почта США выпустит марку с солнечным затмением

30 апреля 2017, 10:56 Комментарии

В августе 2017 года жители США смогут наблюдать полное солнечное затмение - впервые с 1979 года. Тень от Луны, закрывающей собой Солнце, пройдет по территории 14 штатов с западного побережья страны до восточного.

В честь редкого события Почтовая служба США выпустит марки, на которых изображено солнечное затмение. А если прижать к марке палец, на ней проявится Луна, передает Медуза.

При печати марки использована термохромная краска - она меняет оттенок в зависимости от температуры. Луна проявляется, когда бумага нагревается до температуры человеческого тела. На остывшей марке вновь будет видно черный диск, как во время затмения.

Почтовая служба подчеркивает, что ультрафиолетовое излучение портит термохромную краску. Поэтому марки лучше не использовать при отправке писем, а хранить в специальном конверте.

Затмение, которое изображено на марке, сфотографировал астрофизик Фред Эспернак, известный как Mr Eclipse ("мистер Затмение"). Снимок был сделан в марте 2006 года в Ливии. Тогда же Эспернак сфотографровал Луну, которая проявляется на марке.