Соболезнования в связи с жертвами в результате схода оползня в Узгене

30 апреля 2017, 10:42 Комментарии

Представители госорганов и организаций выражают соболезнования в связи со сходом оползня в Узгене. В селе Аюу Зергерского айылного аймака Узгенского района Ошской области 29 апреля 2017 года произошел сход оползня, повлекший человеческие жертвы. Трагедия унесла жизни 24 человек.

30 апреля Указом президента объявлен днем траура.

Муфтий Кыргызстана Максатбек ажы Токтомушев выражает соболезнования близким и родственникам погибших в результате оползня в селе Аю, в Узгенксом районе.

"От имени Духовного управления мусульман Кыргызстана и от своего имени выражаю глубокое соболезнование близким и родным погибших, соотечественникам.

Пусть Аллах каждому из вас дарует терпение и мужество. Эту трагедию все мусульмане и кыргызский народ воспринял с глубоким прискорбием, это тяжелая утрата для наших соотечественников. Пусть Аллах возьмет погибших под свою благодать и дарует их близким и родным терпение", - говорится в сообщении.

Республиканский совет ветеранов войны в Афганистане выражает соболезнование родным и близким, потерявшим своих родных и близких в результате произошедшего стихийного бедствия в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области.

Выражаем искренние соболезнование семьям и родным погибших при оползне. Стихию, особенно вот такую природную - сложно предугадать. В таких случаях нам нужны сдержанность, сплоченность и всеобщая поддержка. Ветераны Афганской войны непонаслышке знают что такое утеря близкого, родного. Все мы, ветераны, участники локальных войн и конфликтов разделяем боль и горечь невосполнимой утраты. Сабр кылыңыздар!

Коллектив ОАО "Кыргызнефтегаз"выражает искренние собелезнование семьям и близким погибших в результате оползня в селе Аюу Узгенского района и разделяет с ними боль невосполнимой утраты.