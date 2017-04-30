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Соболезнования в связи с жертвами в результате схода оползня в Узгене

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423418-ru.html

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Оползень в Узгене — возобновились поисковые работы

30 апреля 2017, 10:42       Комментарии

Представители госорганов и организаций выражают соболезнования в связи со сходом оползня в Узгене. В селе Аюу Зергерского айылного аймака Узгенского района Ошской области 29 апреля 2017 года произошел сход оползня, повлекший человеческие жертвы. Трагедия унесла жизни 24 человек.
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Муфтий Кыргызстана Максатбек ажы Токтомушев выражает соболезнования близким и родственникам погибших в результате оползня в селе Аю, в Узгенксом районе.
"От имени Духовного управления мусульман Кыргызстана и от своего имени выражаю глубокое соболезнование близким и родным погибших, соотечественникам.
Пусть Аллах каждому из вас дарует терпение и мужество. Эту трагедию все мусульмане и кыргызский народ воспринял с глубоким прискорбием, это тяжелая утрата для наших соотечественников. Пусть Аллах возьмет погибших под свою благодать и дарует их близким и родным терпение", - говорится в сообщении.
Республиканский совет ветеранов войны в Афганистане выражает соболезнование родным и близким, потерявшим своих родных и близких в результате произошедшего стихийного бедствия в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области.
Выражаем искренние соболезнование семьям и родным погибших при оползне. Стихию, особенно вот такую природную - сложно предугадать. В таких случаях нам нужны сдержанность, сплоченность и всеобщая поддержка. Ветераны Афганской войны непонаслышке знают что такое утеря близкого, родного. Все мы, ветераны, участники локальных войн и конфликтов разделяем боль и горечь невосполнимой утраты. Сабр кылыңыздар!
Коллектив ОАО "Кыргызнефтегаз"выражает искренние собелезнование семьям и близким погибших в результате оползня в селе Аюу Узгенского района и разделяет с ними боль невосполнимой утраты.

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