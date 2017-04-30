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Новости Кыргызстана

Первым пациентом с пересаженной головой станет китаецПервым пациентом с пересаженной головой станет китаец

В Евросоюзе не исключили провала переговоров по Brexit

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359139_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423417-ru.html

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30 апреля 2017, 10:29       Комментарии

Переговоры с Великобританией по выходу страны из Евросоюза могут провалиться. Об этом, как пишет Росбалт, говорится в тексте стратегии Брюсселя по Brexit, которая была принята на экстренном саммите лидеров 27 государств ЕС.
"На протяжении этих переговоров союз будет сохранять единство и действовать как единое целое с целью достижения справедливого и равноправного результата для всех его членов и в интересах его граждан", - отмечается в документе. Там же указывается, что Евросоюз будет "прилагать большие усилия для достижения этого результата".
В то же время Европейский союз "подготовит себя к тому, чтобы справиться с ситуацией, даже если переговоры потерпят неудачу", следует из текста стратегии.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала граждан Великобритании "не питать иллюзий" по поводу своих прав в Евросоюзе после Brexit. "Постороннее государство, каким станет Британия, уже не сможет и не будет иметь тех же прав, которые имеют члены ЕС… Я вижу, как некоторые люди в Британии питают определенные иллюзии, но это пустая трата времени", - заявила она.
Как сообщало Reuters, Меркель добавила, что финансовые обязательства Лондона перед Брюсселем будут обсуждаться на первом этапе переговоров. При этом обсуждать торговый договор Британии и ЕС станет возможно не раньше окончания процедуры Brexit.
28 марта глава британского правительства Тереза Мэй подписала письмо с уведомлением властей ЕС о формальном запуске Brexit. Переговоры об условиях этого процесса займут два года.

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