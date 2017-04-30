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Какое место занимает армия Кыргызстана — составлен мировой рейтинг

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423415-ru.html

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Дождь и грозы — прогноз погоды по Кыргызстану на воскресенье

30 апреля 2017, 9:05       Комментарии

БИШКЕК, 30 апр - Sputnik. Армия Кыргызстана заняла 109-ю строчку в ежегодном рейтинге вооруженных сил Global Firepower Index.
Всего в списке 127 стран. В начале рейтинга расположились США, Россия и Китай. Кыргызстан находится между Мозамбиком и Эстонией. По сравнению с прошлым годом республика поднялась на одну позицию.
Таджикистан значится на 112-м месте, Казахстан - на 53-м, а Узбекистан - на 48-м.
Глобальный индекс военной мощи (Global Firepower Index) составляется с учетом порядка 50 факторов: числа лиц, пригодных к военной службе, объема государственных затрат на армию, мощности военно-воздушных, морских сил и многих других критериев.

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