Какое место занимает армия Кыргызстана — составлен мировой рейтинг

30 апреля 2017, 9:05 Комментарии

БИШКЕК, 30 апр - Sputnik. Армия Кыргызстана заняла 109-ю строчку в ежегодном рейтинге вооруженных сил Global Firepower Index.

Всего в списке 127 стран. В начале рейтинга расположились США, Россия и Китай. Кыргызстан находится между Мозамбиком и Эстонией. По сравнению с прошлым годом республика поднялась на одну позицию.

Таджикистан значится на 112-м месте, Казахстан - на 53-м, а Узбекистан - на 48-м.

Глобальный индекс военной мощи (Global Firepower Index) составляется с учетом порядка 50 факторов: числа лиц, пригодных к военной службе, объема государственных затрат на армию, мощности военно-воздушных, морских сил и многих других критериев.