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Дожди в Бишкеке — прогноз погоды на воскресеньеДожди в Бишкеке — прогноз погоды на воскресенье

В Узгене сошел еще один оползень. Жители вовремя покинули дома

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359143_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423414-ru.html

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30 апреля 2017, 9:09       Комментарии

Вчера, 29 апреля, еще в одном селе Узгенского района сошедший оползень накрыл три дома. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
В селе Курбу-Таш сельского округа Жалпак-Таш сошел оползень. Он накрыл три дома, которые находились на опасной зоне.
В ведомстве добавили, что ранее жители были предупреждены об угрожающей опасности и три дня назад покинули дома. Жертв и пострадавших нет.
Напомним в горных районах в связи с неустойчивой погодой сохраняется угроза схода оползня. МЧС предупреждает жителей, проживающих в зоне риска.
Вчера, 29 апреля, в селе Аюу Узгенского районе сошедший оползень накрыл 7 домов. Под завалами остались 24 человека, среди них 9 детей. На месте работают спасатели. Жителей с других опасных участков эвакуируют в безопасные места.

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