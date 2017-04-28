"EurasiaNet.org": Кыргызстан: Президент подписал закон, защищающий жертв семейного насилия

30 апреля 2017, 0:12 Комментарии

EurasiaNet.org. Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон о защите от семейного насилия. В Кыргызстане уже существуют соответствующие положения, но этот законопроект полностью их перепишет.

Одним из главных нововведений станет то, что сотрудников милиции обяжут реагировать на каждое обращение о семейном насилии. Это значит, что любой гражданин сможет заявить, что он является свидетелем насилия в семье.

Раньше милиция не могла начать расследование и завести уголовное дело на насильника пока жертва сама не писала заявление. Милиционеры не начинали расследование без заявления самой жертвы даже при наличии видеозаписи или фотографии.

"Учитывая, что милиционеры чаще всего мужчины, жертвы насилия не пишут заявления, а если и пишут, то забирают их на следующий день", – сказала эксперт по гендерным вопросам Зульфия Кочорбаева, участвовавшая в разработке проекта.

По ее словам, очень важно, что теперь каждая женщина, подвергшаяся домашнему насилию, будет получать охранный ордер. Этот документ гарантирует жертве безопасность от повторного насилия и угроз со стороны насильника или его родственников как минимум на три дня.

"До этого, чтобы получить ордер, девушки обязаны были доказать в суде, что семейное насилие имело место. Мы максимально упростили процедуру и сняли нагрузку с жертвы. Чтобы родственники мужа не давили на жертву и не требовали забрать заявление. Они будут знать, что это закон", – пояснила Кочорбаева.

По ее словам, ордер будет выдаваться милиционерами прямо на месте и жертве не придется долгое время ждать заседания суда. Если же жертва все еще чувствует угрозу своей безопасности по истечении трех дней, она может сообщить об этом милиционерам, которые должны продлить ордер до одного месяца.

Если жертва решается продлить действие ордера, то насильник будет обязан пройти "коррекционную программу" – не менее 8 часов работы с психологом.

Новый закон помогает не только женщинам, которые зачастую являются жертвами семейного насилия, но и их родственникам и детям.

Несовершеннолетним подросткам, которые подвергаются насилию в семье, закон также поможет поскорее отправиться к специалистам. Если врачи, например, при медосмотре в школе обнаружат на теле у ребенка следы насилия, они должны будут немедленно сообщить об этом в милицию.

Раньше это делалось только при согласии родителей. Как говорит Кочорбаева, родители, подвергающие детей физическому насилию, никогда не напишут заявление против себя.

Законопроект также вводит новый вид насилия – экономическое. Это вид насилия, когда жертва находится в финансовой зависимости от насильника и находится у него "на содержании", ей запрещают искать работу и обязывают сидеть дома.

Родители, которые вынуждают своих детей попрошайничать и пропускать учебу, могут также попасть под эту категорию.

По статистике ЮНИСЕФ, среди 2000 опрошенных детей, почти 70% заявили, что подвергались жестокому обращению со стороны родителей, либо семья пренебрегала их нуждами и оскорбляла.

Проблема семейного насилия является одной из самых больших в Кыргызстане. Каждая четвертая женщина в стране, которая когда-либо состояла в браке, подвергалась насилию. В 98% случаев насилие совершается мужем или бывшим супругом.

Эксперты и правозащитники хотели внести эти поправки в существующий закон еще в 2009 году. Однако из-за прошедшей революции и сменившейся власти проект закона забросили.

И только в 2016 году он вновь вернулся на рассмотрение в парламент и был принят им несколько месяцев спустя.

"EurasiaNet.org"

Нуржамал Джанибекова

28.04.17