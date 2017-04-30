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Антонина Шевченко выиграла два пояса - чемпионки Phoenix Fighting Championship и чемпионки World Muaythai Championship в г. Бейрут, Ливан

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/antonina-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423411-ru.html

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30 апреля 2017, 0:30       Комментарии

Бишкек, 30 апреля /Кабар/. Спортсменка Федерации тайского бокса Кыргызстана Антонина Шевченко выиграла титульный бой в г. Бейрут, Ливан. Об этом сообщает Федерация тайского (таиландского) бокса "муайтай" Кыргызской Республики.
В этом поединке разыгрывались два пояса – пояс чемпионки Phoenix Fighting Championship и пояс чемпионки World Muaythai Championship.
Поединок состоялся 29 апреля, и соперницей Антонины была спортсменка из Швеции Иса Тидблад Кескикангас (Isa Tidblad Keskikangas), обладательница титула чемпионки мира по тайскому боксу IFMA 2016 года в весовой категории до 71 кг.
Спортсменки работали по правилам муайтай с локтями, коленями и клинчем в традиционных боксерских перчатках. Секундировали Антонине ее тренер Павел Федотов и ее сестра Валентина Шевченко, являющаяся первым номером в рейтинге UFC.
https://www.facebook.com/ArabsMMA/videos/1159883717474362/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
Антонина продемонстрировала отличную технику и грамотную тактику. И в итоге выиграла единогласным решением судей по итогам пяти раундов. Таким образом, Антонина Шевченко к имеющимся титулам добавила еще два – титул чемпионки Phoenix Fighting Championship и титул чемпионки World Muaythai Championship.
По словам тренера Антонины Павла Федотова, будущие планы Антонины определятся в самое ближайшее время.

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