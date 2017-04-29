Руководитель аппарата Президента КР выступил на ежегодном собрании МДС

29 апреля 2017, 23:55 Комментарии

Бишкек, 29 апреля /Кабар/. Команда экспертов аппарата Президента КР во главе с руководителем аппарата Сапаром Исаковым, депутаты ЖК КР Абдывахап Нурбаев и Улан Примов, представители международных организаций и посольств приняли участие в ежегодном собрании членов Международного делового совета (МДС).

Как сообщил в отчетной презентации исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков, ассоциация активно участвовала в обсуждении таких важных для страны задач, как разработка новой редакции Налогового кодекса КР, гармонизация законодательства КР с нормами Евразийского экономического союза, применение Всеобщей системы преференций ВСП+, унификация тарифов по транспортировке товаров через Казахстан средствами железнодорожного транспорта, обсуждение ставок платежей за загрязнение окружающей среды и разработка стратегии развития туристической отрасли страны.

МДС провел масштабные круглые столы по проблемам бизнеса в ведущих отраслях экономики –телекоммуникаций, финансовом секторе и недропользовании, туристической отрасли. Эффективно работает новый комитет МДС по финансовому рынку, что свидетельствует о росте активности и ответственности бизнеса.

Главной миссией МДС остается создание привлекательного инвестиционного климата и благоприятной бизнес-среды в стране, подчеркнул председатель правления МДС Руслан Чыныбаев.

Руководитель аппарата Президента Сапар Исаков в своем выступлении призвал представителей бизнеса поддержать инициативу, внести свой вклад в реализацию масштабного проекта, которым станет гордиться вся страна: "Без вас у проекта "Таза Коом" нет будущего. Его локомотивом и основным двигателем, как и во всех странах, может выступать только бизнес. Нам нужны знания и определенный опыт, которые есть у вас. Такого рода проект может вывести Кыргызстан вперед".

Сапар Исаков отметил, что только за счет борьбы с коррупцией за 5 лет поступления в бюджет страны увеличились в 2,5-3 раза. Однако всех правонарушителей за руку не поймаешь. Поэтому, по его мнению, в Кыргызстане следует выстроить систему, которая поможет предупреждать коррупцию.

"Мы должны сделать так, чтобы гражданам стало легко получать госуслуги и они не тратили время и нервы на получение той или иной справки, на оформление документов", — сказал Сапар Исаков, сообщив, что в ближайшее время решено создать совет по реализации проекта "Таза Коом", в который войдут представители госорганов, бизнеса, неправительственного сектора.

Глава аппарата Президента ответил на вопросы участников встречи. Представители бизнеса поддержали инициативу "Таза Коом" и намерены рассмотреть конкретные варианты участия в этом проекте.

Наша справка. Проект "Таза Коом" инициировал Президент Кыргызстана, он реализуется усилиями представителей гражданского общества, госструктур и частного бизнеса. "Таза Коом" — это общенациональный высокотехнологичный проект по построению государства, которое лучше служит гражданам, предоставляет госуслуги и создает лучшие условия для бизнеса. Его реализация приведет к повышению прозрачности в системе госуправления и станет весомым инструментом по предупреждению коррупции. Проект охватит сферы социально-правовой жизни граждан, повысит качество и безопасность их жизни.