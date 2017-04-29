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Н.Назарбаев выразил соболезнования А.Атамбаеву в связи с гибелью 24 человек под оползнемН.Назарбаев выразил соболезнования А.Атамбаеву в связи с гибелью 24 человек под оползнем

Руководитель аппарата Президента КР выступил на ежегодном собрании МДС

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/rukovodit...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423410-ru.html

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29 апреля 2017, 23:55       Комментарии

Бишкек, 29 апреля /Кабар/. Команда экспертов аппарата Президента КР во главе с руководителем аппарата Сапаром Исаковым, депутаты ЖК КР Абдывахап Нурбаев и Улан Примов, представители международных организаций и посольств приняли участие в ежегодном собрании членов Международного делового совета (МДС).
Как сообщил в отчетной презентации исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков, ассоциация активно участвовала в обсуждении таких важных для страны задач, как разработка новой редакции Налогового кодекса КР, гармонизация законодательства КР с нормами Евразийского экономического союза, применение Всеобщей системы преференций ВСП+, унификация тарифов по транспортировке товаров через Казахстан средствами железнодорожного транспорта, обсуждение ставок платежей за загрязнение окружающей среды и разработка стратегии развития туристической отрасли страны.
МДС провел масштабные круглые столы по проблемам бизнеса в ведущих отраслях экономики –телекоммуникаций, финансовом секторе и недропользовании, туристической отрасли. Эффективно работает новый комитет МДС по финансовому рынку, что свидетельствует о росте активности и ответственности бизнеса.
Главной миссией МДС остается создание привлекательного инвестиционного климата и благоприятной бизнес-среды в стране, подчеркнул председатель правления МДС Руслан Чыныбаев.
Руководитель аппарата Президента Сапар Исаков в своем выступлении призвал представителей бизнеса поддержать инициативу, внести свой вклад в реализацию масштабного проекта, которым станет гордиться вся страна: "Без вас у проекта "Таза Коом" нет будущего. Его локомотивом и основным двигателем, как и во всех странах, может выступать только бизнес. Нам нужны знания и определенный опыт, которые есть у вас. Такого рода проект может вывести Кыргызстан вперед".
Сапар Исаков отметил, что только за счет борьбы с коррупцией за 5 лет поступления в бюджет страны увеличились в 2,5-3 раза. Однако всех правонарушителей за руку не поймаешь. Поэтому, по его мнению, в Кыргызстане следует выстроить систему, которая поможет предупреждать коррупцию.
"Мы должны сделать так, чтобы гражданам стало легко получать госуслуги и они не тратили время и нервы на получение той или иной справки, на оформление документов", — сказал Сапар Исаков, сообщив, что в ближайшее время решено создать совет по реализации проекта "Таза Коом", в который войдут представители госорганов, бизнеса, неправительственного сектора.
Глава аппарата Президента ответил на вопросы участников встречи. Представители бизнеса поддержали инициативу "Таза Коом" и намерены рассмотреть конкретные варианты участия в этом проекте.
Наша справка. Проект "Таза Коом" инициировал Президент Кыргызстана, он реализуется усилиями представителей гражданского общества, госструктур и частного бизнеса. "Таза Коом" — это общенациональный высокотехнологичный проект по построению государства, которое лучше служит гражданам, предоставляет госуслуги и создает лучшие условия для бизнеса. Его реализация приведет к повышению прозрачности в системе госуправления и станет весомым инструментом по предупреждению коррупции. Проект охватит сферы социально-правовой жизни граждан, повысит качество и безопасность их жизни.

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