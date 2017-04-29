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Трагедия в Узгене: Нурсултан Назарбаев соболезнует КыргызстануТрагедия в Узгене: Нурсултан Назарбаев соболезнует Кыргызстану

Н.Назарбаев выразил соболезнования А.Атамбаеву в связи с гибелью 24 человек под оползнем

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423409-ru.html

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29 апреля 2017, 21:57       Комментарии

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил телеграмму соболезнования президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву в связи с гибелью 24 человек под оползнем. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба президента Казахстана.
"Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о гибели людей в результате схода оползня в Ошской области. Нурсултан Назарбаев от всего народа Казахстана и от себя лично выразил искреннее соболезнование и сочувствие семьям погибших", - говорится в сообщении.
В селе Аюу Зергерского айылного аймака Узгенского района Ошской области 29 апреля 2017 года произошел сход оползня, повлекший человеческие жертвы. Трагедия унесла жизни 24 человек.
30 апреля Указом президента объявлен днем траура.

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