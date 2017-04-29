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Новости Кыргызстана

Н.Назарбаев выразил соболезнования А.Атамбаеву в связи с гибелью 24 человек под оползнемН.Назарбаев выразил соболезнования А.Атамбаеву в связи с гибелью 24 человек под оползнемTrend: В Ашхабаде пройдет заседание глав МИД Японии и стран Центральной АзииTrend: В Ашхабаде пройдет заседание глав МИД Японии и стран Центральной Азии

Трагедия в Узгене: Нурсултан Назарбаев соболезнует Кыргызстану

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423408-ru.html

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29 апреля 2017, 21:23       Комментарии

БИШКЕК, 29 апр - Sputnik. Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву.
В субботу утром на семь домов в селе Аюу сошла земляная масса объемом около миллиона кубометров. По данным МЧС, под оползнем остались 24 человека.
Телеграмму со словами соболезнования разместили на сайте казахского лидера. Сообщается, что он с глубоким прискорбием воспринял известие о гибели людей в результате схода оползня в Ошской области.
Назарбаев от всего народа Казахстана и от себя лично выразил искреннее соболезнования и сочувствие семьям погибших.
Сегодня поисковые работы на месте трагедии прекращены в связи с наступлением темноты.
О происходящем прямо сейчас на месте трагедии читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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