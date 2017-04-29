Трагедия в Узгене: Нурсултан Назарбаев соболезнует Кыргызстану

29 апреля 2017, 21:23 Комментарии

БИШКЕК, 29 апр - Sputnik. Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву.

В субботу утром на семь домов в селе Аюу сошла земляная масса объемом около миллиона кубометров. По данным МЧС, под оползнем остались 24 человека.

Телеграмму со словами соболезнования разместили на сайте казахского лидера. Сообщается, что он с глубоким прискорбием воспринял известие о гибели людей в результате схода оползня в Ошской области.

Назарбаев от всего народа Казахстана и от себя лично выразил искреннее соболезнования и сочувствие семьям погибших.

Сегодня поисковые работы на месте трагедии прекращены в связи с наступлением темноты.

О происходящем прямо сейчас на месте трагедии читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>