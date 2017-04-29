Trend: В Ашхабаде пройдет заседание глав МИД Японии и стран Центральной Азии

29 апреля 2017, 21:22 Комментарии

Trend: В Ашхабаде состоится шестое заседание министров иностранных дел стран Центральной Азии и Японии, сообщает в пятницу госагентство Туркмен довлет хабарлары.

О дате проведения мероприятия не сообщается.

"Туркменистан, с 2014 года председательствующий в диалоге "Центральная Азия + Япония", готовится к проведению шестого заседания министров иностранных дел центральноазиатских государств и Японии", - сказано в информации.

Во встрече примут участие руководители внешнеполитических ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Японии, которые обсудят вопросы обеспечения мира и безопасности в глобальном и региональном аспекте, содействия мирному развитию Афганистана.

Также стороны рассмотрят торгово-экономические, инвестиционные, экологические и культурно-гуманитарные отношения в формате "Центральная Азия + Япония".

По итогам заседания намечается подписание совместных документов.