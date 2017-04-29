Бишкекский V фестиваль образования на тему "Здоровый образ жизни" - фото

29 апреля 2017, 16:02 Комментарии

Бишкек, 29 апреля /Кабар/. В здании Кыргызской Академии физической культуры и спорта прошел второй день Фестиваля образования на тему "Здоровый образ жизни". Фестиваль проводится Международным общественным фондом "Инициатива Розы Отунбаевой" совместно с мэрией Бишкека и Академией физкультуры и спорта.

В первый день фестиваля столичные школьники прошли по экскурсионным маршрутам и познакомились с Физкультурной академией. Для учеников организовали встречи с известными спортсменами и мастерами, рассказали о здоровом образе жизни, провели мастер-классы и профориентационную выставку от колледжей и лицеев.

Во второй день фестиваля состоялись различные мероприятия, приуроченные ко Дню города Бишкек в центре столицы на 8 интерактивных площадках различного направления.