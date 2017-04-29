Предписание о необходимости переселения в селе Аюу выдавали месяц назад

29 апреля 2017, 21:06 Комментарии

БИШКЕК, 29 апр - Sputnik. Предписание о необходимости переселения в более безопасное место было выдано жителям села Аюу еще месяц назад, сообщили в пресс-службе МЧС КР.

В субботу утром на 11 домов в селе Аюу обрушилась земляная масса объемом около миллиона кубометров. Согласно данным МЧС, под оползнем остались 24 человека. По предварительной информации, все они погибли, сообщили в пресс-службе ведомства.

"28 марта министерство выдало предписание о необходимости переселения на более безопасную территорию. Жителям трех из семи домов (накрытых оползнем. - Ред.) в 2003 году государство выделило льготные ссуды. Остальные четыре дома, по предварительной информации, были построены незаконно (сведения уточняются)", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работает оперативный штаб из 266 сотрудников МЧС. К работам также привлечены 100 военнослужащих Генштаба ВС КР, 50 милиционеров, 15 медицинских работников, задействованы несколько единиц транспорта.

Сорок семей, проживающих поблизости от зоны схода оползня, эвакуируют в безопасное место. 30 апреля объявлено в Кыргызстане днем траура.

О происходящем прямо сейчас на месте трагедии читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>