Доллар США: 67.5000 (+0.2575) 
Евро: 73.5818 (+0.2303) 
Золото: 40.69 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Trend: В Ашхабаде пройдет заседание глав МИД Японии и стран Центральной АзииTrend: В Ашхабаде пройдет заседание глав МИД Японии и стран Центральной АзииTrend: Из-за угрозы повторного схода оползня более 80 жителей села Аю в Кыргызстане будут эвакуированыTrend: Из-за угрозы повторного схода оползня более 80 жителей села Аю в Кыргызстане будут эвакуированы

Предписание о необходимости переселения в селе Аюу выдавали месяц назад

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423405-ru.html

Похожие новости

МЧС: Жителей Аю предупреждали о необходимости переехать в безопасное место

В КР начнут выдавать биометрические паспорта. Что это изменит для граждан?

Убийство пациента в Бишкеке: Минздрав не выдавал целительнице лицензию

ИАЦ "Кабар": Есть ли необходимость переноса избыточных предприятий Китая в Кыргызстан?

Депутат предложил запретить выдавать права 17-летним водителям

29 апреля 2017, 21:06       Комментарии

БИШКЕК, 29 апр - Sputnik. Предписание о необходимости переселения в более безопасное место было выдано жителям села Аюу еще месяц назад, сообщили в пресс-службе МЧС КР.
В субботу утром на 11 домов в селе Аюу обрушилась земляная масса объемом около миллиона кубометров. Согласно данным МЧС, под оползнем остались 24 человека. По предварительной информации, все они погибли, сообщили в пресс-службе ведомства.
"28 марта министерство выдало предписание о необходимости переселения на более безопасную территорию. Жителям трех из семи домов (накрытых оползнем. - Ред.) в 2003 году государство выделило льготные ссуды. Остальные четыре дома, по предварительной информации, были построены незаконно (сведения уточняются)", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте работает оперативный штаб из 266 сотрудников МЧС. К работам также привлечены 100 военнослужащих Генштаба ВС КР, 50 милиционеров, 15 медицинских работников, задействованы несколько единиц транспорта.
Сорок семей, проживающих поблизости от зоны схода оползня, эвакуируют в безопасное место. 30 апреля объявлено в Кыргызстане днем траура.
О происходящем прямо сейчас на месте трагедии читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум