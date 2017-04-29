Asia+: Авиационные власти России и Таджикистана договорились

29 апреля 2017, 20:54 Комментарии

Asia+: "Ямал" будет летать в Душанбе, "Сомон Эйр" - в Москву.

Стороны согласовали назначение второго российского авиаперевозчика из Жуковского, а также договорились об отмене ограничений на полеты в РФ таджикской авиакомпании "Сомон Эйр".

Авиационные власти РФ и Таджикистана урегулировали вопросы авиасообщения между странами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.

"Авиационные власти Республики Таджикистан и Российской Федерации в результате состоявшихся консультаций урегулировали вопросы, относящиеся к воздушному сообщению между странами, и договорились продолжить взаимовыгодное сотрудничество", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщили в пресс-службе министерства, стороны согласовали назначение второго российского перевозчика на полеты из Жуковского в Таджикистан. Как пояснил ТАСС источник, знакомый с итогами переговоров, Россия также отменит ограничения на полеты в РФ таджикской авиакомпании "Сомон Эйр".

В начале апреля Россия ограничила полеты таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" из Душанбе в Москву (четыре рейса в неделю) и Худжанда (три рейса в неделю) в ответ на отказ таджикской стороны согласовать заявку российской авиакомпании "Ямал" на осуществление полетов из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Таджикистан.

13 апреля в Москву по приглашению российской стороны вылетела делегация таджикского Минтранса, однако после двух дней переговоров стороны ни к чему не пришли: Таджикистан тогда взял паузу на несколько дней, и никак не прокомментировал причину приостановки переговоров.

Разногласия между авиационными властями Таджикистана и России продолжаются еще с прошлого года: таджикская сторона в декабре не дала добро на выполнение российской авиакомпанией "Ямал" полетов из подмосковного аэропорта в Таджикистан, российская сторона в свою очередь ограничила полеты "Сомон Эйр" в российские города.

В ходе январских переговоров стороны договорились, что с началом летнего сезона (26 марта) "Ямал" получит разрешение на полеты в Таджикистан. В связи с этим все ранее введенные ограничения по отношению к "Сомон Эйр" были сняты.

Однако с наступлением летнего сезона Минтранс Таджикистана предложил авиакомпании "Ямал" полеты в Куляб и Курган-Тюбе. Российскую авиакомпанию, которая планировала летать в Душанбе и Худжанд, данное предложение не устроило.

Тогда таджикская сторона согласилась на осуществление полетов "Ямал" в Душанбе и Худжанд по два раза в неделю. Но и это не устроило российскую сторону, которая добивается практически ежедневных рейсов "Ямала" и "Уральских авиалиний" в Душанбе и Худжанд.

Таджикистан не признает принадлежность Жуковского к региональным аэропортам, а паритет по количеству перевозчиков существует только на вылеты и прилеты в аэропорты московского авиаузла. Согласно российскому законодательству, Жуковский отнесен к Подмосковью.