Trend: Из-за угрозы повторного схода оползня более 80 жителей села Аю в Кыргызстане будут эвакуированы

29 апреля 2017, 20:58 Комментарии

Trend: Сотрудники МЧС Кыргызстана в ближайшее время эвакуируют 85 человек из расположенного в Ошской области села Аю, где в субботу под оползнем оказались 24 человека, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Красного Полумесяца республики.

"Из-за угрозы повторного схода оползня 85 жителей села будут эвакуированы в безопасное место", - говорится в сообщении. По данным Красного Полумесяца Кыргызстана, в ближайшее время в организацию поступят списки этих людей. "При получении списков будет предоставлено самое необходимые для населения: одежда, гигиенические и кухонные наборы", - отмечается в документе.

По предварительным данным МЧС, в результате схода утром оползня объемом в миллион кубометров в селе Аю погибли 24 местных жителя, в том числе девять детей в возрасте до 14 лет. На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы, в которых задействованы около 150 человек и тяжелая техника. Однако обнаружить выживших или тела погибших пока не удалось.

Указом президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, в связи с данной трагедией 30 апреля объявлено в республике Днем национального траура.